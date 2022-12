Ultime Notizie » astronomia » ☄ Come vedere la Cometa che ci visita ogni 50.000 anni

La cometa C/2022 E3, scoperta all’inizio di marzo dagli astronomi della Zwicky Transient Facility (ZTF) negli Stati Uniti, avrà il suo prossimo perigeo a oltre 40 milioni di chilometri il prossimo 1° febbraio. Gli astronomi ritengono che dovrebbe essere visibile ad occhio nudo per alcuni giorni prima e dopo tale orario. Questa cometa, con un lungo periodo attorno al Sole, ha avuto il suo ultimo avvicinamento alla Terra 50000 anni fa, al tempo dei Neanderthal.

Cometa meno brillante del NEOWISE

Si prevede che C/2022 E3 (ZTF) raggiunga almeno la magnitudine +6 al perigeo, che, secondo Sales Marques, astronomo del Royal Greenwich Observatory nel Regno Unito, “è il limite di ciò che l’occhio umano può vedere, o anche leggermente più luminoso quando è al suo perigeo“.

Un oggetto celeste di magnitudine +2 è più luminoso di uno di magnitudine +8. Robert Massey della Royal Astronomical Society del Regno Unito ha spiegato che la luminosità massima prevista dell’oggetto è di circa magnitudine +4,7 intorno al 1° febbraio.

Se le attuali previsioni sulla luminosità sono corrette, C/2022 E3 (ZTF) sarà la prima cometa osservabile ad occhio nudo da quando NEOWISE ci ha visitato nel luglio 2020. “Ho notato un crescente interesse per questa cometa, anche se non sarà come NEOWISE” ha sottolineato Massey. Da parte sua, Marques ha affermato che a prescindere da questa situazione “vale la pena provare a dare un’occhiata a C/2022 E3 (ZTF), poiché non tornerà per altri 50000 anni“.

Sei un principiante? Binocoli meglio dei telescopi

Massey consiglia di guardarlo in una notte serena da un luogo buio, lontano dall’inquinamento luminoso, quando la luna non è nel cielo, quindi consiglia di evitare i giorni intorno alla luna piena il 6 febbraio. “I binocoli sono l’ideale per i principianti che cercano di trovare una cometa, poiché sono facili da usare, mentre un telescopio ha un campo visivo molto più piccolo. Se riesci a vederlo con un binocolo, prova a occhio nudo“, ha spiegato. La cometa probabilmente cesserà di essere visibile ad occhio nudo entro la seconda settimana di febbraio. Già ad aprile sarà molto difficile trovarlo, anche con un telescopio.

Come appare la cometa?

La NASA ha riferito sabato scorso che la cometa si è notevolmente illuminata da marzo e ora sta attraversando la costellazione della Corona Boreale nei cieli dell’emisfero settentrionale. Si prevede che raggiunga il suo punto più vicino al Sole, o perielio, il 12 gennaio 2023. Sul suo sito web, l’agenzia spaziale statunitense ha condiviso un’immagine della cometa che rivela il suo chioma o capelli (atmosfera attorno al suo nucleo) di colore verdastro luminoso, un’ampia e corta coda di polvere giallastra e la lunga e sottile coda di ioni.