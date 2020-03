Zingaretti positivo al nuovo Coronavirus Covid-19.

Il leader del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, è risultato positivo per il nuovo coronavirus, sebbene le sue condizioni non siano gravi, come ha riferito lui stesso. Zingaretti ha spiegato in un video pubblicato su Facebook: “I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19.

Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!”.

Il leader politico, presidente anche della Regione Lazio, ha assicurato che sta seguendo “tutti i protocolli previsti”. “Sto bene e, quindi, ho scelto l’isolamento a casa (…). Anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli”, ha aggiunto. “Darò il buon esempio seguendo le istruzioni dei medici e combatto come è giusto per il paese in questo momento. A presto”, conclude il messaggio.

Venerdì, le autorità hanno confermato 197 morti per lo scoppio del nuovo coronavirus, che ha rovocato al momento 6.636 casi in Italia.