Il rover Curiosity della NASA ha condiviso un impressionante panorama del paesaggio di Marte composto da oltre 1.000 immagini con 1,8 miliardi di pixel, scattate durante la festa del Ringraziamento del 2019. È considerata, nel suo insieme, l’immagine alla massima risoluzione del pianeta rosso fino ad oggi.

Il rover ha usato la sua videocamera Mast per catturare le foto e produrre il panorama ad alta risoluzione. Ha fatto affidamento sul suo obiettivo ad angolo medio per ottenere una visione a bassa risoluzione di quasi 650 milioni di pixel che include la piattaforma e il braccio robotico.

Entrambi i panorami mostrano “Glen Torridon“, una regione vicino al Monte Sharp che Curiosity sta esplorando. Sono stati presi tra il 24 novembre e il 1 dicembre.

Con poche attività da svolgere in attesa che il team tornasse dalle vacanze e fornisse i nuovi comandi di attività, il rover ha avuto una rara opportunità di ottenere immagini dei suoi dintorni e dallo stesso punto di vista per diversi giorni di fila. Curiosity ha richiesto più di sei ore e mezza per quattro giorni per i singoli scatti.

Gli operatori Mastcam hanno poi programmato il complesso elenco di attività, che includeva il puntamento dell’albero del rover e la messa a fuoco delle immagini. Per garantire un’illuminazione costante, le immagini erano limitate tra mezzogiorno e le 14:00 ora locale su Marte.

“Mentre il team ha apprezzato il tacchino, Curiosity ha prodotto questa festa per gli occhi”, ha dichiarato Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Curiosity presso il Jet Propulsion Laboratory [link] della NASA. “Questa è la prima volta durante la missione che dedichiamo le nostre operazioni a un panorama stereo a 360 gradi”, ha aggiunto.

Nel 2013, Curiosity ha prodotto un panorama di 1,3 miliardi di pixel con entrambe le fotocamere Mastcam. Gli specialisti delle immagini hanno accuratamente assemblato i panorami di Marte formando mosaici composti da singole immagini e combinando i loro bordi per creare un aspetto perfetto.

Malin Space Science Systems a San Diego ha costruito e gestisce la Curiosity Mastcam. JPL, una divisione di Caltech a Pasadena, gestisce il progetto per la direzione della missione scientifica della NASA a Washington e ha costruito le telecamere di navigazione e il veicolo di esplorazione.

L’obiettivo del Mars Exploration Program è fornire un flusso continuo di informazioni e scoperte scientifiche attraverso una serie accuratamente selezionata di orbiter robotici, moduli di atterraggio e laboratori mobili interconnessi da una rete di comunicazione Marte / Terra ad alta larghezza di banda.

Tra le principali scoperte su Marte, una spicca su tutte le altre: la possibile presenza di acqua liquida sul pianeta rosso, sia nel suo antico passato che oggi conservato sottoterra. L’acqua è la chiave. Quasi ovunque dove si trova l’acqua sulla Terra, c’è vita. Se Marte avesse mai avuto acqua liquida, o lo abbia ancora oggi, è valido chiedersi se una qualche forma di vita microscopica avrebbe potuto svilupparsi sulla sua superficie.

Anche se Marte manca di vita passata o presente, c’è ancora molta eccitazione all’orizzonte. Gli umani potrebbero diventare la “vita su Marte“. Nel frattempo, c’è ancora molto da imparare su questo fantastico pianeta e sui suoi ambienti estremi.

Per scoprire le possibilità della vita passata o presente su Marte, il Mars Exploration Program della NASA sta seguendo una strategia di esplorazione nota come “Cerca segni di vita“.

