Crolla hotel per contagiati Coronavirus in Cina.

DRAMMA IN CINA – Un hotel di cinque piani, designato come luogo di cura per i pazienti con coronavirus, è crollato questo sabato nella città cinese di Quanzhou, provincia del Fujian (est del paese), come confermato dai servizi di salvataggio al “Global Times”.

Più di 70 persone rimangono intrappolate sotto le macerie del. Finora 28 persone sono state salvate vive mentre seguono le procedure di salvataggio per il crollo, avvenuto intorno alle 19:30 – ora locale – nel quartiere di Licheng.

Nel frattempo, la Francia ha registrato altri due decessi a causa del nuovo coronavirus, quindi il bilancio delle vittime è salito a 11, ha annunciato sabato il Ministero della Salute francese. Il totale degli infettati dal CoVid-19 è salito a 716, ovvero 103 in più casi rispetto a venerdì, ha aggiunto il ministero.