Ultime Notizie » Juventus » Zinédine Zidane vuole tornare alla Juventus

E’ rimasto libero dopo aver lasciato il Real Madrid nel 2021: il marsigliese Zinédine Zidane, in secondo piano negli ultimi tempi, si sente pronto a tornare a sedere su una panchina come allenatore. Nonostante la sua breve carriera da allenatore, Zinédine Zidane ha uno dei migliori palmares nella storia dello calcio. Sulla panchina del Real Madrid, il marsigliese ha raggiunto un traguardo difficilmente ripetibile: vincere 3 Champions League consecutive. Dopo la terza Champions, Zidane ha deciso di fare un passo indietro e lasciare il club bianco.

Ma poco meno di un anno dopo, Zizou ha risposto alla chiamata di Florentino Pérez, tornando sulla panchina del Real Madrid. Un’avventura che sarebbe terminata nel 2021, con il mago marsigliese che ha presentato nuovamente le sue dimissioni dal Madrid. Da allora, Zidane è stato associato a club come PSG, Juventus, Al Nassr o le nazionali di Francia o Stati Uniti.

Zidane vuole un club bianconero

Come segnalato da RMC Sport, ZZ ha scelto la squadra con cui tornare ad allenare. Avendo vinto quasi tutti i titoli possibili, il marsigliese non è attratto da molti progetti. Nonostante sia stato associato come sostituto di Carlo Ancelotti, Zizou non vuole tornare al Real Madrid. Tuttavia, è tentato dalla Juventus, club che ha difeso come giocatore tra il 1996 e il 2001, dove ha vinto il Pallone d’Oro.

Nonostante la Vecchia Signora non stia attraversando un momento sportivo o istituzionale facile, il tecnico francese si impegnerebbe a far parte di un progetto a lungo termine, anche se ciò comportasse non giocare in Champions League. Ma la presenza di Max Allegri complica le cose, poiché il suo licenziamento costerebbe circa 20 milioni di euro alla Juventus, la cui economia non è nella migliore situazione.

I tifosi bianconeri accettano con piacere questa notizia e sognano una nuova Juve anche con Alex Del Piero in società