Forte Terremoto Sicilia: Oggi Sisma M4,4 con epicentro Costa Catanese (Catania)

TERREMOTO OGGI CATANIA – Paura nella giornata di oggi venerdì 21 aprile 2023 in Sicilia dove gli abitanti di Catania e Acireale, Viagrande, Trecastagni, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Pedara, Valverde, per citare solo quelli in un raggio di 15 Km dall’epicentro, sono stati presi di sorpresa da una forte scossa di terremoto.

La conferma è arrivata anche da INGV Terremoti, il quale ha evidenziato che alle ore 14:06:23 di oggi un terremoto di magnitudo M4,4 è stato registrato in mare, nella coste catanesi, di fronte Catania. L’epicentro è stato localizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in mare a 5 Km da Aci Castello ad una profondità di 17 Km e ha interessato tutta la Sicilia Orientale.

INGV ricorda che il terremoto di oggi nel catanese è avvenuto in una zona ad alta pericolosità sismica, “interessata sia dalla sismicità legata all’attività del vulcano Etna sia da eventi di origine tettonica che possono raggiungere magnitudo elevata, come nel caso del 1818 quando si ebbe un evento di magnitudo pari a 6,3″.

Il sisma è stato avvertito a Catania e in tutta la provincia, otre che a Siracusa, Enna e Messina. Sono in corso verifiche da parte di carabinieri e vigili del fuoco, per eventuali danni a persone o cose.