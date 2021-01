Ultime Notizie » Donald Trump » YouTube sospende il canale Donald Trump

YouTube ha rimosso diversi video caricati di recente sul canale ufficiale del presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump e ha limitato la possibilità di pubblicare nuovo materiale per almeno una settimana.

“Dopo un’attenta revisione, e alla luce delle preoccupazioni sul continuo potenziale di violenza, abbiamo rimosso nuovi contenuti caricati sul canale di Donald J Trump e gli abbiamo inviato un “strike” per aver violato le nostre politiche sull’istigazione alla violenza”, cita

Axios nella dichiarazione della piattaforma.

“Di conseguenza, secondo il nostro tradizionale sistema di strike, il canale ora non può caricare nuovi video o trasmettere in diretta per un minimo di 7 giorni, che possono essere estesi”, hanno detto da YouTube.