Ultime Notizie » bambino » È morto Tomiii11, Youtuber di 11 anni che aveva conquistato il cuore di milioni di persone

Questo lunedì 30 agosto, i parenti di Tomás Blanch, lo youtuber cileno di 11 anni noto come Tomiii11, hanno confermato la sua morte ai media locali. Il minorenne è diventato popolare sulla piattaforma video lo scorso marzo, quando la storia della sua malattia aveva sconvolto gli utenti dei social media a tal punto che, nel giro di poche ore, il suo canale ha accumulato centinaia di migliaia di iscritti.

Tomiii11 soffriva da alcuni anni di un tumore al cervello , secondo la storia che lui stesso ha raccontato in un suo video su YouTube

Il suo canale YouTube ha raggiunto più di 9 milioni di follower, che lo hanno portato a ottenere le targhe d’oro e d’argento di YouTube, oltre a premi nazionali come un Copihue de Oro per il miglior youtuber ed è stato recentemente riconosciuto con i Giga Awards, come il miglior “youtuber” cileno.

Secondo quanto riferito, i funerali di Tomiii11 si svolgeranno nel comune di Rengo, nella capitale cilena, il prossimo 1 settembre.