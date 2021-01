Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Juventus-Genoa Streaming Fiorentina-Inter Gratis: orario, dove vederle Oggi Stasera. Si gioca Napoli-Empoli

Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Genoa, Fiorentina-Inter, Napoli-Empoli e tutte le altre di oggi mercoledì 13 gennaio 2021. E Rojadirecta? E TarjetaRojaOnline? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

15:00 Diretta Fiorentina-Inter (Coppa Italia) – Rai Uno.

L’Inter di Conte fa il suo debutto in Coppa Italia affrontando la Fiorentina agli ottavi. Il match andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La vincente di Fiorentina-Inter giocherà ai quarti contro il Milan il 27 gennaio.

Diretta Fiorentina Inter in chiaro sul canale nazionale di Rai Uno. Streaming online con l’app Ray Play: servizio usufruibile da pc semplicemente collegandosi al sito www.raiplay.it o da smartphone e tablet scaricando l’applicazione dedicata. Si gioca su gara secca: in caso di parità, si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai rigori. La vincente

17:45 Diretta Napoli-Empoli (Coppa Italia) – Rai Due.

L’ottavo di finale Napoli-Empoli si gioca allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Empoli capolista della Serie B e protagonista di una prima metà di stagione esaltante, guidato in panchina dal rampante Alessio Dionisi capace di rilanciare le ambizioni del club di Corsi dopo l’ultimo campionato al di sotto delle attese. La vincente di Napoli-Empoli giocherà ai quarti contro la vincente di Roma-Spezia il 27 gennaio.

Diretta Napoli Empoli in chiaro sul canale nazionale di Rai Due. Streaming online con l’app Ray Play: servizio usufruibile da pc semplicemente collegandosi al sito www.raiplay.it o da smartphone e tablet scaricando l’applicazione dedicata.

18:45 Psv-Az (Eredivisie) – DAZN

19:00 Manchester City-Brighton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

20:45 Diretta Juventus-Genoa (Coppa Italia) – Rai Uno.

La squadra rossoblù non vince in una trasferta di Coppa Italia contro i bianconeri dal 1939: 82 anni! Andrea Pirlo ha caricato i suoi giocatori alla vigilia di Juve-Genoa degli ottavi di finale: “Inizia la Coppa Italia, è una partita importante. All’inizio sembra non interessi a nessuno, poi quando si va avanti piace a tutti giocare. Per arrivare fino in fondo dobbiamo vincere la partita contro la squadra di Ballardini”. La vincente di Juve-Genoa giocherà ai quarti contro la vincente di Sassuolo-Spal il 27 gennaio.

Diretta Juventus Genoa in chiaro sul canale nazionale di Rai Uno. Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. Streaming online con l’app Ray Play: servizio usufruibile da pc semplicemente collegandosi al sito www.raiplay.it o da smartphone e tablet scaricando l’applicazione dedicata.

21:00 PSG-Marsiglia (Trophée Des Champions) – DAZN

21:00 Real Sociedad-Barcellona (Semifinale Supercoppa di Spagna) – Nove.

21:15 Aston Villa-Tottenham (Premier League) – La partita sarà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

23.15 Santos-Boca Juniors (Copa Libertadores) – La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

