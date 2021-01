Ultime Notizie » psicologia » Videogiochi Psicologia: il modo in cui giochi a The Sims potrebbe determinare se sei uno Psicopatico

Una recente ricerca condotta da un’università canadese, assicura che il comportamento in un videogioco come The Sims, potrebbe determinare se una persona ha comportamenti psicopatici. Questo esperimento è stato condotto su un gruppo di persone. È stato chiesto loro di creare un avatar, di lavorare per un po’ nella realtà virtuale.

Lo studio è stato condotto da psicologi della Lakehead University in Ontario. Ed è stato applicato a un totale di 205 partecipanti. A tutti sono state chieste le seguenti azioni. Per prima cosa, crea un avatar in The Sims. Dopo averli rappresentati in modo comune e aver finalmente interagito con quattro diversi personaggi. Questi ultimi avevano personalità diverse e venivano gestiti con l’Intelligenza Artificiale.

Tra i quattro personaggi creatori degli studi, con i quali ogni partecipante ha interagito, spiccavano alcune caratteristiche.

Gli psicopatici di The Sims

Due di loro erano aggressivi e astuti. Mentre altri due erano sottomessi o gentili.

Come dettagliato dal Daily Mail., dopo una buona giornata di gioco, è stato notato che le persone con tratti psicopatici hanno maggiori probabilità di mostrare un comportamento aggressivo e meschino nei confronti degli altri personaggi.

Inoltre, nell’interazione con i quattro personaggi creati con l’IA è successo qualcosa di interessante. Quelli con una tendenza psicopatica celebravano gli atteggiamenti degli aggressivi e degli imbroglioni. Allo stesso modo, vedevano debolezze nel sottomesso o nel gentile. In effetti, erano aggressivi con quest’ultimo menzionato.

La psicologa Beth Visser: