Ultime Notizie » Bluetooth » Perchè è importante spegnere il Bluetooth del tuo Smartphone

Sai perché si consiglia di disattivare il Bluetooth del tuo cellulare quando non lo stai usando? In questo articolo ti spieghiamo alcuni buoni motivi per farlo.

In un mondo con una urgenza di essere sempre connessi, il Bluetooth installato sulla maggior parte dei dispositivi tecnologici ha permesso di interagire l’uno con l’altro, dando spazio ad ambienti completamente automatizzati. Ecco come gli orologi intelligenti, le cuffie intelligenti, gli altoparlanti, i televisori digitali e Smart TV, le auto e molti dispositivi si connettono attraverso questa tecnologia con i telefoni cellulari che diventano dei telecomandi. Tuttavia, mantenere attiva questa rete wireless potrebbe portare a gravi problemi di sicurezza e la violazione della tua privacy. Ecco alcuni dei motivi per cui è necessario spegnere il Bluetooth del tuo cellulare.

Perché dovresti spegnere il Bluetooth del tuo cellulare?

Per via delle sue esigenze, la tecnologia Bluetooth richiede la spedizione costante di pacchetti dati ad un altro dispositivo, anche se non ci sono attrezzature disponibili per la connessione.

Questi dati sono accompagnati dal numero di identificazione univoca universale (UUID) che contiene, tra l’altro, la posizione geografica e altri dati personali vulnerabili all’hacking. Negli ultimi anni, le agenzie di sicurezza internazionali hanno rilevato azioni coordinate in cui utenti malintenzionati si intromettevano tra il ricevitore e il trasmettitore Bluetooth.

Questa tecnica, nota come ““, permette di ottenere, osservare e persino modificare le informazioni inviate.

Esistono altri attacchi identificati che possono essere prevenuti se il Bluetooth del tuo dispositivo mobile è disattivato. In uno di essi, “Bluebugging“, lo smartphone viene spiato e utilizzato per rubare dati, diffondere virus e creare reti di computer robot (o bot). Un altro, “Bluejacking“, sfrutta il segnale tecnologico per l’invio massiccio di spam.

Come fare a disattivare il Bluetooth del cellulare?

Se quello che stai cercando è evitare violazioni della tua privacy, rischi per la sicurezza o semplicemente risparmiare la batteria del tuo smartphone, devi solo disattivare il Bluetooth.

Se hai un dispositivo Android, devi solo seguire questi passaggi:

Vai al menu Impostazioni

Seleziona Wireless e reti

Disattiva il Bluetooth facendo scorrere l’interruttore digitale dal menu

Se hai un iPhone devi fare lo seguente:

Vai alle impostazioni

Seleziona Bluetooth

Tocca Disattiva Bluetooth

Questa misura è consigliata anche su desktop, laptop e altre apparecchiature che potrebbero essere interessate dall’hacking remoto. Con questa semplice azione puoi stare un po’ più al sicuro in questo mondo iperconnesso.