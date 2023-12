Ultime Notizie » Google » Nuovo Widget Google per seguire i risultati sportivi in tempo reale

L’app Google avrà un nuovo widget che renderà più semplice seguire i risultati del tuo sport preferito, quando non puoi perdere tempo a guardarlo in diretta. Un’opzione che ti permetterà di seguire i risultati direttamente dalla schermata principale del tuo cellulare Android. Ti diciamo di cosa si tratta e come puoi ottenere questo nuovo Widget Android.

Nuovo widget Google per monitorare i tuoi sport preferiti

Se sei al lavoro o in viaggio e gioca la tua squadra del cuore, potrebbe interessarti il ​​nuovo widget di Google (ancora in fase di sviluppo) per non perdere i risultati in tempo reale di una partita. Anche se è molto lontano dall’esperienza di guardare una partita dal vivo, con questa opzione potrai seguirla senza dover aprire ripetutamente il motore di ricerca o qualche piattaforma web per vedere i risultati.

Le informazioni che troverai in questo widget saranno simili a quanto mostrato nei risultati di ricerca quando vorrai seguire un evento sportivo.

Maggiori informazioni sui tuoi sport preferiti dallo schermo del tuo cellulare

In alto vengono mostrati i, in stile flashscore, con alcune informazioni rilevanti come il tempo trascorso.

Oltre alle partite in diretta, verranno incluse le partite imminenti o già terminate. Naturalmente tutte queste informazioni saranno basate sulle preferenze che l’utente ha precedentemente stabilito. Il widget avrà un’opzione per aggiornare le informazioni. E se l’utente desidera ottenere maggiori informazioni, può fare clic sul widget per seguire i dettagli dal motore di ricerca.

Anche se non è l’opzione ideale per seguire un evento sportivo che non ci aspettavamo di perdere, ci permetterà di tenere il passo con i risultati senza dover perdere tempo a cercare informazioni su Internet. Al momento questo nuovo widget di Google non è ancora disponibile, quindi dovremo attendere il suo lancio.