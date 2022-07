Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp Androdid: come nascondere quando siamo Online

Nel prossimo futuro non dovremo più destreggiarci per non apparire online su WhatsApp, e poiché è trapelato tramite la versione iOS all’inizio di questo mese di luglio, il popolare client di messaggistica sta implementando la tanto desiderata opzione della privacy.

Con le ultime opzioni sulla privacy di WhatsApp possiamo decidere quali contatti possono vedere le nostre informazioni personali o l’ora dell’ultima connessione, quindi l’unica cosa rimasta da fare era decidere chi può vedere quando siamo online, qualcosa che già sappiamo è in arrivo con la ultima versione beta di WhatsApp.

Quali contatti possono vederci online su WhatsApp

WhatsApp Beta per Android nasconde già questa nuova funzionalità tra le sue righe di codice, ma non è ancora attivata.

Questa nuova opzione di privacy è disabilitata, ma dasono riusciti ad attivarla per mostrarci come sarà questa nuova opzione:

Questa nuova opzione si troverà in Impostazioni > Account > Privacy. Lì l’opzione “Ora dell’ultima volta” diventerà “Ora dell’ultima volta e in linea“, dove entrando nelle sue impostazioni vedremo la nuova sezione “Chi può vedere quando sono online“, e verranno mostrate due opzioni: Tutti o Come l’ora dell’ultima volta.

Quindi, o mostriamo che siamo online per tutti i contatti o solo per i contatti che vogliamo che possano vedere quando siamo stati online l’ultima volta, il che ha perfettamente senso.

Questa nuova opzione per la privacy presentata in anteprima da WABetainfo, dovrebbe iniziare ad arrivare tramite la beta di WhatsApp tra poche settimane, anche se probabilmente sarà disponibile solo per una piccola selezione di utenti. Questa funzione potrebbe richiedere mesi per raggiungere tutti gli utenti.