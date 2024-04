Ultime Notizie » beta tester » WhatsApp: Come Attivare e Utilizzare la Nuova Freccia di Inoltro

WhatsApp Messenger ha recentemente implementato una serie di modifiche significative sulla sua piattaforma di messaggistica istantanea. Tra queste novità, spiccano alcune funzionalità che potrebbero essere sfuggite all’attenzione degli utenti, come ad esempio l’introduzione della nuova icona della doppia freccia che punta verso destra nelle conversazioni personali, di gruppo e nei canali. Ma cosa significano esattamente queste frecce e quali sono le loro funzioni? Scopriamolo insieme.

Il Significato della Nuova Icona della Doppia Freccia

La doppia freccia che compare accanto ai messaggi all’interno di WhatsApp non è semplicemente un ornamento. Si tratta di un’indicazione visiva di una funzione chiave della piattaforma: l’inoltro dei messaggi. Quando si utilizza WhatsApp per condividere contenuti con altri contatti o gruppi, questa freccia diventa particolarmente rilevante. Ma come possiamo sfruttare al meglio questa nuova funzionalità?

Attivare la Scorciatoia con Doppia Freccia: Guida Passo-Passo

Per attivare la scorciatoia che consente di inoltrare contenuti su WhatsApp tramite la doppia freccia, è necessario adottare alcuni semplici passaggi. È importante notare che al momento questa funzione è disponibile solo nella versione beta di WhatsApp per gli utenti Android. Ecco come diventare beta tester e accedere a questa nuova caratteristica:

1) Accedi al Programma di Prova: Per iniziare, recati sul Google Play Store e cerca l’applicazione WhatsApp. Seleziona la prima opzione visualizzata e scorri verso il basso fino a trovare l’opzione per diventare un beta tester. Se non trovi questa opzione direttamente sul Play Store, puoi accedere al programma beta tramite questo link.

2) Accetta le Condizioni: Una volta selezionata l’opzione per diventare un beta tester, accetta le condizioni e attendi il download della versione beta dell’applicazione sul tuo dispositivo.

3) Apri l’Applicazione: Una volta completato il download, apri l’applicazione WhatsApp e accedi alla sezione ‘Notizie’ per consultare le ultime novità e aggiornamenti.

4) Utilizza la Doppia Freccia: Ora, ogni volta che selezioni un messaggio all’interno di una conversazione, noterai la presenza della doppia freccia accanto ad esso. Tocca questa freccia per accedere alla funzione di inoltro dei messaggi.

5) Inoltra Contenuti: Infine, seleziona i contatti o gruppi a cui desideri inoltrare il messaggio e invia il contenuto desiderato.

Utilizzare la Funzione di Inoltro su WhatsApp

Una volta attivata la funzione di inoltro dei messaggi tramite la doppia freccia su WhatsApp, è possibile sfruttarla in vari modi per condividere contenuti con i propri contatti. Oltre ai messaggi di testo, è possibile inoltrare immagini, video, link e persino messaggi vocali. Questo consente agli utenti di condividere rapidamente e facilmente contenuti rilevanti con più destinatari senza doverli digitare nuovamente o copiarli manualmente.

In conclusione, la nuova icona della doppia freccia su WhatsApp rappresenta una delle più recenti aggiunte alla piattaforma di messaggistica istantanea, offrendo agli utenti un modo rapido e conveniente per inoltrare contenuti con facilità. Attivando questa funzione tramite il programma beta, gli utenti possono accedere in anteprima a questa e ad altre nuove caratteristiche, contribuendo allo sviluppo e al miglioramento continuo di WhatsApp.