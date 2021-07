Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp: come inviare foto e video che scompaiono una volta visualizzati

Con il nome di “View Once“, WhatsApp ha lanciato una nuova funzione che consente di inviare foto e video che scompaiono automaticamente una volta visualizzati dal destinatario, secondo quanto riportato venerdì scorso dal portale WABetaInfo. La novità è disponibile sia per Android che per iOS nella versione beta aggiornata 2.21.140.9.

La funzionalità funziona non solo nelle chat private, ma anche nelle chat di gruppo, e per utilizzarla è sufficiente toccare l’icona per allegare/registrare un’immagine/video e quindi premere il pulsante “Visualizza una volta” nella barra della chat.

L’applicazione avviserà l’utente quando il destinatario apre la foto o il video inviato. Queste informazioni, oltre a chi ha visto il contenuto in una chat di gruppo, saranno disponibili anche nella sezione “Info del messaggio”.

Nel frattempo, chi utilizza versioni precedenti di WhatsApp potrà ricevere messaggi di questo tipo, ma non avrà la possibilità di inviarli.

Tuttavia, tieni presente che WhatsApp non avviserà il mittente se un destinatario acquisisce uno screenshot di qualsiasi immagine o video. Inoltre, se un utente condivide quel contenuto in un gruppo che contiene contatti bloccati, sarà anche in grado di vederlo.