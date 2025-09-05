Whatsapp, cosa succede se tieni premuta l’icona per almeno 5 secondi

Cosa succede se tieni premuta l’icona di WhatsApp per più di 5 secondi.

WhatsApp rimane una delle applicazioni di messaggistica più diffuse a livello globale, ma non tutti gli utenti ne conoscono appieno tutte le funzionalità nascoste. Tra i “segreti” meno noti, c’è un piccolo trucco che permette di velocizzare l’uso dell’app senza doverla aprire completamente. Scopriamo insieme cosa succede se si tiene premuta l’icona di WhatsApp per almeno due secondi, un gesto semplice ma ricco di potenzialità.

WhatsApp: il menù rapido nascosto nell’icona

Tenendo premuta l’icona dell’app sulla schermata principale del dispositivo, si attiva un menù rapido che consente di accedere a diverse funzioni utili senza dover entrare nell’app. Questa funzionalità è presente sia su Android che su iOS, anche se con differenze sostanziali tra i due sistemi operativi. Per chi utilizza uno smartphone Android, è indispensabile che l’icona di WhatsApp sia visibile sulla schermata Home. Se non è presente, si può facilmente ripristinare cercando l’app nell’elenco delle applicazioni e trascinando l’icona nella posizione preferita della Home. A questo punto, un tocco prolungato di almeno un secondo farà comparire il menù rapido.

Su iPhone, invece, la pressione prolungata sull’icona dura circa due secondi e permette di accedere a un menù più articolato, pensato per facilitare l’uso quotidiano. Su dispositivi iOS, il menù rapido di WhatsApp offre diverse opzioni estremamente pratiche:

Cerca : consente di trovare rapidamente una conversazione specifica all’interno dell’app, evitando di scorrere manualmente tra le chat.

: consente di trovare rapidamente una conversazione specifica all’interno dell’app, evitando di scorrere manualmente tra le chat. Nuova chat : permette di iniziare subito una nuova conversazione con un contatto presente nella rubrica.

: permette di iniziare subito una nuova conversazione con un contatto presente nella rubrica. Fotocamera : apre immediatamente la videocamera per scattare una foto o registrare un video da inviare direttamente tramite WhatsApp.

: apre immediatamente la videocamera per scattare una foto o registrare un video da inviare direttamente tramite WhatsApp. Il mio codice QR : un’opzione molto comoda per condividere rapidamente il proprio profilo WhatsApp con altre persone, facilitando l’aggiunta di nuovi contatti senza dover digitare il numero di telefono.

: un’opzione molto comoda per condividere rapidamente il proprio profilo WhatsApp con altre persone, facilitando l’aggiunta di nuovi contatti senza dover digitare il numero di telefono. Condividi app : consente di inviare il link per il download dell’app a chiunque, facilitando la diffusione tra amici e familiari.

: consente di inviare il link per il download dell’app a chiunque, facilitando la diffusione tra amici e familiari. Rimuovi app: permette di cancellare WhatsApp dal dispositivo in modo rapido, senza dover passare dalle impostazioni generali.

Nel caso degli smartphone Android, il menù rapido si concentra invece su alcune funzionalità chiave:

Condividi app : come su iOS, permette di inviare il link per scaricare WhatsApp.

: come su iOS, permette di inviare il link per scaricare WhatsApp. Rimuovi app : consente di disinstallare l’app con un solo gesto.

: consente di disinstallare l’app con un solo gesto. Accesso rapido alla fotocamera : per scattare foto o registrare video da inviare immediatamente.

: per scattare foto o registrare video da inviare immediatamente. Richiamare le ultime chat: un’opzione molto utile per tornare velocemente alle conversazioni più recenti senza aprire l’app e navigare tra le chat.

Questo piccolo trucco può fare una grande differenza nell’esperienza utente quotidiana. Spesso, infatti, siamo abituati ad aprire l’applicazione e navigare tra i vari menu per cercare una funzione specifica. Grazie al menù rapido, molte operazioni diventano immediate, risparmiando tempo soprattutto quando si è in movimento o si ha bisogno di accedere velocemente a una determinata funzione. Inoltre, la possibilità di condividere il proprio codice QR direttamente dal menù rapido rappresenta un significativo miglioramento nell’interazione sociale, soprattutto per chi usa WhatsApp non solo a scopo personale ma anche professionale.

Questo rende più semplice e veloce aggiungere nuovi contatti senza necessità di scambiarsi numeri telefonici manualmente. Infine, l’opzione di rimuovere l’app con un semplice gesto è utile per chi desidera gestire rapidamente lo spazio sul proprio dispositivo senza dover entrare in impostazioni più complesse. Questi dettagli, sebbene poco conosciuti, dimostrano come WhatsApp continui a migliorare la sua usabilità, offrendo agli utenti strumenti sempre più intuitivi e funzionali. Conoscere e sfruttare queste funzioni può trasformare radicalmente il modo in cui si interagisce con una delle app di messaggistica più popolari al mondo.