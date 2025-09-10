Whatsapp, cosa è la modalità tartaruga e cosa nasconde

Negli ultimi giorni è tornata a circolare sul web una curiosa voce riguardante una presunta “modalità tartaruga” su WhatsApp.

Questa nuova “funzione”, che attirerebbe l’attenzione di molti utenti, prometterebbe un potenziamento dell’app accompagnato dalla trasformazione dell’icona tradizionale in una tartaruga. Ma cosa c’è di vero dietro a questa novità? Facciamo chiarezza su questa tendenza virale, che in realtà si configura come una bufala pericolosa per la sicurezza degli utenti.

La cosiddetta “modalità tartaruga” ha avuto origine da immagini e messaggi condivisi su diversi social e piattaforme, in cui l’icona verde di WhatsApp veniva sostituita da una piccola tartaruga. Secondo queste voci, l’app avrebbe acquisito nuove funzionalità non meglio specificate, suggerendo un miglioramento o un potenziamento del servizio.

La realtà, tuttavia, è molto diversa: non esiste alcuna modalità speciale o nascosta legata a una tartaruga su WhatsApp. Nessuna modifica dell’icona è associata a un upgrade delle funzionalità o a un aumento delle prestazioni dell’app. Questa narrazione è stata creata e diffusa senza alcun fondamento ufficiale da META, la società proprietaria di WhatsApp.

Il rischio più grande di questa bufala non è solo la confusione degli utenti, ma soprattutto la propensione di molti a cercare di installare software o applicazioni di terze parti, spesso non sicure, che promettono di abilitare questa modalità. Questi programmi esterni possono compromettere la privacy, esporre i dati personali a rischi di furto e mettere a repentaglio la sicurezza delle conversazioni.

Come personalizzare l’icona di WhatsApp in modo sicuro

Per chi desidera comunque cambiare l’aspetto dell’icona di WhatsApp, ad esempio sostituendola con quella di una tartaruga, esiste una procedura sicura e ufficialmente suggerita. La soluzione è affidarsi a launcher affidabili e riconosciuti, come Nova Launcher, che permette di personalizzare le icone senza compromettere la sicurezza dell’app.

I passaggi fondamentali sono i seguenti:

Scaricare e installare Nova Launcher dal Google Play Store.

Impostare Nova Launcher come launcher predefinito sul dispositivo, seguendo le indicazioni fornite dall’app.

Procurarsi l’immagine desiderata in formato PNG, ad esempio una tartaruga o qualsiasi altra immagine.

Nella schermata principale, tenere premuta l’icona di WhatsApp e selezionare l’opzione “Modifica”.

Sostituire l’icona originale con l’immagine scaricata.

Questa procedura modifica solo l’aspetto grafico del dispositivo e non influisce in alcun modo sulle funzionalità o sulla sicurezza di WhatsApp.

WhatsApp continua a essere una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate in Italia e nel mondo, grazie anche a un sistema di crittografia end-to-end che tutela la riservatezza delle conversazioni. Questo significa che solo mittente e destinatario possono leggere i messaggi o ascoltare le chiamate, mentre nemmeno WhatsApp ha accesso ai contenuti scambiati.

Oltre ai messaggi testuali, WhatsApp offre chiamate vocali e videochiamate di alta qualità, perfette per restare in contatto con amici e familiari come se si fosse nella stessa stanza. Le conversazioni di gruppo sono semplici e immediate, supportate da funzioni come sticker, GIF, stati aggiornabili e messaggi vocali, rendendo la comunicazione più espressiva e coinvolgente.

Con WhatsApp Business, inoltre, molte aziende possono interagire con i clienti su scala globale, promuovendo prodotti e servizi in modo diretto e personalizzato, incrementando le vendite e migliorando l’esperienza utente.

In questo contesto, è fondamentale diffidare da voci e app che promettono funzioni miracolose non ufficiali, perché la vera sicurezza e affidabilità dell’app nascono dall’utilizzo delle versioni originali e aggiornate rilasciate da META.