Ultime Notizie » Atletico Madrid Guadalajara » Juventus-Atletico Madrid Streaming Gratis, dove Diretta TV

Calcio d’estate: Juventus-Atletico Madrid streaming e diretta tv. Formazioni pronte al centro bianconero della Continassa per l’ultima partita amichevole di entrambe le formazioni prima dell’inizio dei rispettivi camponati di calcio nazionali, la Serie A 2022-2023 e la Liga spagnola. Partita inizialmente programmata per le 20:30 al Bloomfield Stadium di Tel Aviv in Israele e poi, per i già noti motivi di sicurezza, spostata alla Continassa.

L’amichevole d’estate, che si gioca alle ore 18 italiane, sarà anche l’occasione per le due società di incontrarsi e parlare di Alvaro Morata, il prediletto da Allegri per fare il vice-Vlahovic. Ma i Colchoneros chiedono oltre 30 milioni di euro, cifra che la Vecchia Signora reputa troppo elevata. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus-Atletico Madrid streaming e diretta tv.

Juventus-Atletico Madrid probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Savic, Reinildo; Llorente, Kondogbia, Lemar, Carrasco; Correa, Cunha. Allenatore Simeone.

Dove vedere Juventus-Atletico Madrid in TV

Juventus-Atletico Madrid diretta tv grazie a Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

Dove vedere Juventus-Atletico Madrid Streaming

La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alledi domenica 7 agosto 2022.non viene trasmessa. La telecronaca della partita è affidata a Dario Mastroianni.

Juventus-Atletico Madrid streaming online gratis per gli abbonati a DAZN, su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, a pagamento per tutti con Now.

Come vedere Juventus-Atletico Madrid streaming gratis alternativa Online



Non ci sono alternative per vedere la partita online dal Training Center Continassa di Torino, centro d’allenamento dei bianconeri. Rojadirecta, infatti, è ancora considerata illegale in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).