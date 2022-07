Ultime Notizie » Download WhatsApp » 5 domande e risposte (semplici) su WhatsApp

WhatsApp è la migliore app di messaggistica e il motivo è abbastanza ovvio… Il modo più semplice per contattare qualcuno sul cellulare in questo momento è chiamare. Non importa quale telefono hai e l’altro ha. Tu chiami e c’è comunicazione. Un altro modo è SMS. Un altro è l’e-mail, perché i telefoni cellulari devono avere l’e-mail e non importa quale sia, possono parlare tutti tra loro. L’altro standard è diventato WhatsApp, meno popolare di chiamate, SMS e posta elettronica, certo, ma infinitamente più popolare delle altre app. Un discorso a parte meriterebbe Facebook Messenger, ad ogni modo, nel mondo dei servizi digitali che chi arriva per primo avrà più chance di dominare il mercato. A volte ne arriva uno nuovo a soppiantare quelli vecchi, come nel caso dei social network e della brutale irruzione di TikTok, ma la cosa normale è che chi inchioda la bandiera porta il suo nome su un nuovo pianeta. E uno degli esempi più chiari di questo è per l’appunto WhatsApp.

5 domande e risposte (semplici) su WhatsApp

Cosa significa WhatsApp?

“WhatsApp” è un gioco di parole tra la frase inglese ‘What’s up?’ usato nel linguaggio colloquiale come saluto (Come stai?) e il diminutivo app della parola inglese application (“applicazione”, usata in questo caso come programma per computer per telefoni cellulari).

Come si installa WhatsApp su un computer?

Scarica WhatsApp Desktop. Nel browser del computer, vai alla pagina di download di WhatsApp; quindi scarica il file .exe o . dmg. Una volta completato il download, apri il file .exe o . dmg e segui le istruzioni per completare l’installazione.

Come si attiva WhatsApp?

Abbiamo diversi modi per attivare WhatsApp. Scarica WhatsApp dall’App Store per Android o iOS. Installa l’app. Inserisci il tuo numero di telefono. Riceverai un codice via SMS. Scrivi il codice sullo schermo. Si sincronizzerà con il backup e i tuoi contatti.

Come accedere a WhatsApp sul web?

Per avviare una sessione WhatsApp su WhatsApp Web, WhatsApp Desktop o Portal, devi scansionare il codice QR con il tuo telefono. Apri WhatsApp sul tuo telefono… Tocca Dispositivi associati. Usa il tuo telefono per scansionare il codice QR visualizzato sul tuo computer o sul portale. Se richiesto, tocca o seleziona Fine.

Come si può recuperare WhatsApp?

Assicurati che il tuo nuovo dispositivo Android sia collegato all’account Google in cui è stato salvato il backup. Installa e apri WhatsApp; quindi verifica il tuo numero. Quando richiesto, tocca RIPRISTINA per ripristinare le chat e i file multimediali da Google Drive.