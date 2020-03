Wall Street: peggior crollo in 33 anni alla Borsa di New York.

Il Dow Jones è precipitato del 23% negli ultimi tre mesi, facendo registre il suo peggior trimestre dal 1987. La Borsa di New York chiude quindi un primo trimestre da dimenticare. L’indice ha perso 410 punti questo martedì, -1,84%, rispetto alla sessione precedente, in un contesto in cui l’economia americana è stata duramente colpita dalla recessione causata dalla pandemia di coronavirus. Nel frattempo, gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite sono in calo rispettivamente dell’1,6% e dello 0,95%.

Le perdite di questa settimana sono in contrasto con i forti guadagni della sessione precedente di Wall Street, quando il Dow Jones è salito di quasi 700 punti, in gran parte grazie all’aumento dell’8% in Johnson & Johnson a seguito del suo annuncio dello sviluppo del vaccino contro il coronavirus. Da parte sua, l’S&P è aumentato del 3,4%.

Dopo il momentaneo rimbalzo, Tom Lee, responsabile della ricerca presso Funstrat Global Advisor, ha dichiarato che la ripresa nei mercati è “un segno che probabilmente sono in fondo”. La scorsa settimana, il Senato degli Stati Uniti approvato la legge di stimolo da 2 trilioni di dollari finalizzata a rilanciare l’economia del paese in seguito allo scoppio del coronavirus.