La telenovela sul possibile rientro di Paul Pogba continua generare meme e vignette divertenti sui social network. Alla Juventus dicono che “il polpo” continua ad allenarsi a parte e intanto non gioca da aprile in squadra. Tra la disperazione dei tifosi della Juventus e la preoccupazione del club, solo con un miracolo lo si vedrà in campo per il big match di venerdì 13 gennaio al Maradona dove si giocherà Napoli-Juventus. L’asticella si sposta a Febbraio e intanto il battesimo bis del Polpo è il tema di battute, meme, frasi divertenti, sui social.

