DIRETTA JUVE – Nonostante il gioco non sia squisito, Massimiliano Allegri sta migliorando notevolmente il rendimento sportivo della Juventus.

Il tecnico bianconero punta molto sul rientro a pieno ritmo di(25 anni) che ha superato un lungo infortunio. Il talentuoso attaccante affronta così la missione di essere ancora una volta decisivo nei risultati della squadra piemontese, soprattutto in vista della sfida scudetto Napoli-Juve di venerdì 13 gennaio

Così il giocatore della Vecchia Signora: “Il 2022 è stato un anno molto difficile per me, ma me lo sono lasciato alle spalle. Ora devo lavorare di più per tornare ai livelli precedenti e aiutare. Dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi. Non siamo partiti bene, ma abbiamo ottenuto tornare alla normalità“.