Pogba esce infortunato durante la partita contro la Cremonese

Il centrocampista Paul Pogba ha subito un infortunio muscolare al quadricipite sinistro durante il suo ritorno in campo da titolare, all'Allianz Stadium contro la Cremonese, che è durato solo 24 minuti. È stato sostituito dal compagno di squadra Milik e si è allontanato dal campo visibilmente sconvolto. La gravità del suo infortunio sarà valutata nelle prossime ore.

Paul Pogba è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema muscolare al quadricipite sinistro durante la partita contro la Cremonese. Il francese, che ha giocato per la prima volta in 390 giorni, ha avvertito il dolore dopo aver effettuato un cross verso il centro del campo. Il giocatore è stato sostituito da Arkadiusz Milik ed è uscito dal campo affranto e quasi in lacrime. Prima di questo infortunio, Pogba aveva giocato solo 137 minuti in stagione a causa di un precedente infortunio al ginocchio destro.