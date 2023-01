Ultime Notizie » atalanta » Bologna-Atalanta Streaming Gratis, dove vedere TV

Dove vedere Bologna-Atalanta Streaming Gratis. Posticipo che chiude la 17a giornata di Serie A, si gioca oggi lunedì 9 gennaio 2023 allo stadio Renato Dall’Ara alle ore 20:45 italiane. Il Bologna (19 punti) del tecnico Thiago Motta reduce dal ko per 1-0 contro la Roma, riceve la visita dell’Atalanta (28 punti in classifica) di Gian Piero Gasperini che nell’ultimo turno non è riuscita ad andare oltre il 2-2 sul campo dello Spezia. Di seguito le probabili formazioni e tutte le informazioni per vedere Bologna-Atalanta streaming gratis e video live tv.

Bologna-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

Cattive notizie per Thiago Motta: per De Silvestri lesione di primo grado del soleo sinistro, con tempi di recupero di circa un mese. Out anche Arnautovic: trauma al piede destro e almeno 10 giorni di stop. Bonifazi, Barrow e Zirkzee in dubbio per l’Atalanta. Demiral torna a disposizione, così come Musso ma entrambi per la panchina. Non convocato invece Muriel, contusione al ginocchio per Zapata che però stringe i denti.

⚽ Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel; Orsolini, Ferguson, Dominguez, Soriano; Sansone. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bagnolini, Bardi, Cambiaso, Sosa, Moro, Pyythia, Schouten, Aebischer, Raimondo.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Okoli, Djimsiti, Demiral, Maehle, Zappacosta, Soppy, Zortea, Ederson, Zapata, Boga.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: L Rossie Capaldo. IV Uomo: Perenzoni. VAR: Banti. Assistente VAR: Pairetto.

Il talismano dell’Atalanta per numero di gol è Ademola Lookman, che ha segnato 7 reti, incluse 4 marcature sullo 0-0. È 4° a pari merito tra i migliori realizzatori nel 2022/2023.

Bologna-Atalanta in TV

Bologna-Atalanta diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del

Da quando Thiago Motta ha iniziato ad allenare il Bologna (ultime 10 giornate di campionato), i due unici giocatori di movimento rossoblu con almeno 700 minuti giocati sono Jhon Lucumí (741) e Nicolas Dominguez (710).

Dove vedere Bologna-Atalanta Streaming Gratis senza Roja Live



satellite).

Bologna-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN e con Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. In diretta streaming anche su NOW, il servizio streaming on demand di Sky. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Tra le squadre affrontate in Serie A, solo contro il Milan (263) e la Roma (197), Marko Arnautovic ha disputato più minuti senza mai segnare che contro l’Atalanta (190, suddivisi in tre presenze).

Alternative Bologna-Atalanta Streaming Online

Alternative per vedere Bologna-Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Bologna-Atalanta Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.