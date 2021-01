Ultime Notizie » 3D Pinball Space Cadet » Videogiochi: Come installare 3D Pinball Space Cadet su Windows 10

3D Pinball Space Cadet è uno dei migliori video giochi retrò e inquesto articolo ti spiegheremo come può essere giocato su Windows 10.

In Microsoft Windows abbiamo visto molti giochi leggendari, e sebbene molti ricordino sempre Campo Minato o Solitario, uno dei giochi Windows più interessanti di tutti è senza dubbio Full Tilt! Pinball, che ci ha portato momenti e ricordi molto interessanti che non potremo mai cancellare dalla nostra mente.

Ecco perché ti mostriamo il modo per poter giocare a questo titolo sul tuo computer Windows 10, almeno uno dei flipper che potresti giocare qui, il cosiddetto 3D Pinball Space Cadet.

Malinconia dei Videogame Vintage

Non c’è dubbio che ricordare è vivere di nuovo e questo videogioco ne è la prova, perché ci ricorda un tempo in cui tutto era più semplice, e non era che il mondo fosse molto meglio, ma che non avevamo tanti obblighi come adesso: pura malinconia. Vale la pena ricordare prima di continuare che ciò che vedremo di seguito non funziona solo per Windows 10, ma può essere fatto anche in Windows 8.1. Quindi se hai quel sistema operativo, vale anche la pena dare una possibilità a questo processo.

Come installare 3D Pinball Space Cadet su Windows 10

Per iniziare, quello che dovrai fare è scaricare un file EXE che puoi trovare su questo sito, per essere più precisi, nel link che dice “3D Space Cadet executable file” nella sezione “How to Install 3D Pinball Space Cadet on Windows 10”. Ora, se conosci l’inglese, sicuramente puoi seguire le istruzioni nel link alla lettera, ma per il resto, continua a leggere.

E’ molto semplice: non ti resta che fare doppio clic sul file EXE appena scaricato e selezionare l’opzione “Run” (esegui):

Ora tutto è molto più semplice, perché devi solo installare il gioco come faresti normalmente con un altro programma nella posizione che è di default e con quello avrai il 3D Pinball Space Cadet in Windows 10 o 8.1, che apparirà nel tuo menu di avvio di Windows.