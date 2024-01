Ultime Notizie » Fusione nucleare » Viaggi (veloci) su Marte: il nuovo Motore a Fusione Nucleare

NOTIZIE SU MARTE – Un nuovo partecipante si è unito alla corsa per creare nuovi motori che ci porteranno su Marte in meno dei nove mesi consentiti dai sistemi attuali. Si tratta dell’azienda californiana Helicity Space, che afferma di essere impegnata nello sviluppo di un nuovo motore a fusione nucleare che dimezzerà i tempi di viaggio verso il Pianeta Rosso e potrebbe essere pronto a entrare in funzione in meno di un decennio. Helicity ha appena raccolto un investimento iniziale di cinque milioni di dollari da parte di aziende come Airbus Ventures che verranno utilizzati per sviluppare un dimostratore della sua tecnologia. Anche se Helicity riconosce che sarà necessario raccogliere ancora più fondi per effettuare il test definitivo nello spazio. Questo sistema di propulsione nucleare si chiama Helicity Drive. Se il motore funzionerà, l’azienda assicura che avrà un’ampia gamma di applicazioni spaziali che vanno oltre la conquista di Marte, come la propulsione di sistemi di difesa e l’estrazione di asteroidi.

Così ci spiega il dottor Stéphane Lintner, co-fondatore di Helicity Space, per Interesting Engineering:

“L’attuale sistema di propulsione spaziale è la propulsione chimica, che impiega nove mesi per raggiungere Marte. Helicity Drive rende possibile un viaggio di andata e ritorno su Marte in meno di quattro mesi, il che richiede meno sforzo per il corpo umano […] Rispetto alle reazioni chimiche convenzionali utilizzate nei razzi di oggi, la fusione produce 10 milioni di volte più energia per unità di massa di carburante“.

Come funziona

Anche se l’Helicity Drive si basa sulla fusione nucleare, i suoi creatori assicurano che non c’è bisogno di aspettare che questo tipo di energia sia utilizzabile sulla Terra per poterlo utilizzare nello spazio. L’azienda afferma sul suo sito web di aver trovato un nuovo metodo per confinare i getti di plasma che è “più compatto e scalabile della fusione magnetica convenzionale o della fusione inerziale [laser]”. L’Helicity Drive funziona creando piccole esplosioni di energia di fusione che producono scarichi di plasma utilizzati per spingere la navicella spaziale. Questo metodo è diverso da quello utilizzato dai reattori tokamak come ITER per produrre energia.

“Rispetto alla fissione nucleare, il combustibile non è radioattivo, le reazioni sono quattro volte più energetiche per unità di massa di combustibile e la spinta può essere generata direttamente dalle reazioni di fusione“, spiega Lintner. “Ciò significa che è necessario molto meno carburante, che i sistemi sono molto più leggeri, che si possono raggiungere velocità molto più elevate e che, con la spinta continua, si possono ottenere traiettorie più agili. Helicity Drive fornisce un’ulteriore opzione per percorrere lunghe distanze interplanetarie, aprendo orizzonti che fino ad ora non erano disponibili”.

La corsa ai motori nucleari spaziali

Helicity non è l’unica azienda che cerca di domare

l’energia nucleare per. Questo tipo di motori promette di ridurre drasticamente i tempi dei afferma sul suo sito web , evitando così il rischio per gli astronauti derivante dall’esposizione prolungata al pericoloso ambiente spaziale. La NASA ha recentemente annunciato un, il braccio di ricerca avanzata del Pentagono, per lanciare un razzo nucleare nello spazio entro il 2027. Questo motore sfrutta il calore della reazione di fissione nucleare (propulsione termonucleare) per ottenere la spinta necessaria per superare la gravità terrestre e spostarsi attraverso il cosmo a velocità maggiori rispetto ai sistemi di propulsione chimica.

Un’altra azienda che ha fatto progressi con questo tipo di propellente è la società britannica Pulsar Fusion, che afferma di aver già iniziato la costruzione di un motore a fusione nucleare in grado di raggiungere velocità fino a 800.000 km/h. Ciò, dicono, significherebbe dimezzare il tempo di viaggio verso Marte o ridurre il tempo di viaggio verso Titano, luna di Saturno, a due anni invece di 10.

Viaggi su Marte in 45 giorni

Altre aziende promettono motori ancora più potenti in grado di ridurre ulteriormente i tempi di viaggio: a soli 45 giorni. La società americana Ad Astra Rocket Company, fondata dall’ex astronauta della NASA Franklin Chang Díaz, afferma di stare sviluppando un motore elettrico nucleare che potrebbe spingere un veicolo spaziale su Marte in un mese e mezzo. Anche se ultimamente il progetto Ad Astra ha avuto problemi di finanziamento. Affermano la stessa cosa riguardo al motore dell’Università della Florida, finanziato dalla NASA. Si tratta di un doppio motore di propulsione nucleare, termico ed elettrico, che può, in teoria, alimentare grandi navi per equipaggi umani, con attrezzature e materiali sufficienti per stabilire basi temporanee sulla superficie marziana, così come sulle lune e sui planetoidi del sistema solare.