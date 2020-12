Verona Cagliari Streaming Gratis e Diretta TV. Si giocherà per la 10a giornata di Serie A la mattina di domenica 6 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d’inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, è in programma per le ore 12:30 (lunch match). Sarà il 31esimo° confronto in Serie A fra le due formazioni. Andiamo a scoprire dove vedere Verona Cagliari streaming e diretta tv.

Verona Cagliari Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Cosa succede in casa Verona? Lovato ha riportato soltanto un lieve infortunio con l’Atalanta e dovrebbe esserci. Sta bene Ceccherini, alle prese con un leggero affaticamento muscolare. Altro caso di Covid-19 tra i rossoblù sardi, il quinto: si tratta di Ounas, prontamente isolato dal club. Faragò esterno basso e Zappa alto a destra. Out Klavan, alle prese con un affaticamento al retto femorale della coscia sinistra, e Pisacane (gastrite). Recuperato Ceppitelli.

Queste le probabili formazioni di Verona Cagliari:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Cetin; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Ivan Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Gunter, Kalinic, Ruegg, Vieira.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Waluwiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

Dove vedere diretta Verona Cagliari Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Allenatore Eusebio Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Godin, Luvumbo, Nandez, Ounas, Pereiro, Simeone.

La partita di calcio Verona Cagliari in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com)e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Video live streaming gratis link su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android su www.dazn.com. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Verona Cagliari non viene trasmessa in chiaro.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.