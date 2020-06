Dove vedere le partite di calcio in tv Torino-Parma, Verona-Cagliari e tutte le altre di oggi sabato 20 giugno 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

13:30 Watford-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

14:00 Espanyol-Levante (Liga) – DAZN.

15:30 Bayern Monaco-Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

15:30 Diretta Goal (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

16:00 Brighton-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football.

17:00 Athletic Bilbao-Betis (Liga) – DAZN.

18:00 Crotone-Chievo (Serie B) – DAZN.

18:00 Cosenza-Virtus Entella (Serie B) – DAZN.

18:00 Livorno-Cittadella (Serie B) – DAZN.

18:00 Trapani-Frosinone (Serie B) – DAZN.

18:00 Salernitana-Pisa (Serie B) – DAZN.

18:00 Pescara-Juve Stabia (Serie B) – DAZN e DAZN1.

18:30 West Ham-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Diretta Torino-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Irrati. Dopo oltre tre mesi la Serie A torna in campo e lo fa ripartendo dallo stadio Grande Torino, dove va in scena il primo dei quattro recuperi che completano la 25a giornata, troncata a metà a fine febbraio per i problemi che tutti sappiamo relativi al Covid-19. Torino e Parma sono le prime squadre a scendere in campo in Serie A in questo post-pandemia, per un calcio diverso da quello a cui siamo abituati e che ricorderemo per molti anni proprio per la sua anormalità ed eccezionalità.

Diretta Torino Parma ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Getafe-Eibar (Liga) – DAZN.

20:30 Pordenone-Venezia (Serie B) – DAZN.

20:45 Bournemouth-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Verona-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Arbitro Manganiello. Ricomincia dal Bentegodi il cammino dell’Hellas Verona, che prima del lungo stop dovuto alla pandemia stava avendo una delle migliori stagioni in assoluto della sua storia recente. Non si può dire lo stesso del girone di ritorno del Cagliari, che dopo aver iniziato la stagione a ritmi da Champions League si è complentamente impiantato, scivolando sempre di più in classifica fino allo stop di inizio marzo.

Diretta Verona Cagliari ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Atletico Madrid-Villarreal (Liga) – DAZN.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo Atalanta-Sassuolo (Serie A) alle 19:30 e Inter-Sampdoria (Serie A) alle 21:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.