Verona Cagliari Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Verona Cagliari ⚽ oggi sabato 20 giugno 2020 alle ore 21:45 per il secondo dei quattro recuperi che completano la 25a giornata di Serie A, troncata a metà a fine febbraio per i problemi che tutti sappiamo relativi al Covid-19. Il Cagliari è l’unica squadra che il Verona ha incontrato più di 10 volte in Serie A senza mai riuscire a segnare più di due reti in un singolo incontro. 35 punti in 25 partite di campionato per il Verona, che nell’era dei tre punti a vittoria ha fatto meglio solamente nel 2013/14, quando raccolse 39 punti. Il Verona ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe in campionato: in Serie A non fa meglio dal 2013 quando raggiunse quota sei, con l’ultimo di questi successi interni proprio contro il Cagliari.

Arbitro Manganiello.

Verona Cagliari ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Verona Cagliari in diretta streaming su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Verona Cagliari non viene trasmessa in chiaro.

Verona Cagliari: probabili formazioni.



Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Eysseric.

Cagliari (4-3-3): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa, Simeone, Pereiro. Allenatore Zenga. Squalificati: Joao Pedro. Indisponibili: Faragò, Nainggolan, Oliva, Pavoletti.