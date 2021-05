Ultime Notizie » cittadella » Venezia-Cittadella Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

DIRETTA CALCIO – Con fischio d’inizio alle ore 21:15 italiane, si gioca Venezia-Cittadella allo stadio “Penzo” della città lagunare per la finale di ritorno dei play off di Serie B. Il primo round al “Tombolato” della vicina Cittadella se l’è aggiudicato la squadra di Zanetti grazie all’1-0 firmato Di Mariano. Questa sera al Cittadella di Venturato, per la promozione in Serie A, servirà vincere con almeno due gol di scarto: sarebbe la sua prima volta nella massima categoria.

⚽ Venezia-Cittadella, le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Maleh; Johnsen, Forte, Di Mariano. Allenatore: Zanetti.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini. Allenatore: Venturato.

⚽ Dove vedere Venezia-Cittadella in TV al posto di Rojadirecta

Venezia Cittadella diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite) per i clienti che hanno

⚽ Venezia Cittadella Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

aderito all’offerta Sky-DAZN. Un’altra opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta in chiaro su Rai 2.

Venezia Cittadella streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Streaming gratis online su RaiPlay.it. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.