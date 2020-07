Chiudono IPTV che faceva vedere in forma pirata DAZN Sky Mediaset e Infinity.

Sono molti i paesi che stanno portando avanti grandi crociate contro l’IPTV piratata. Uno di questi paesi è l’Italia. Qui i colpi più importanti sono stati fatti contro questo problema negli ultimi anni. Indubbiamente, la chiusura dei codici Xtream è stata la più nota e ha persino influenzato il traffico IPTV in tutto il mondo. Anche quest’ultimo è importante, anche se non raggiungerà quel livello. In questo caso, un IPTV piratato in Italia è stato chiuso perchè permetteva di vedere DAZN, Sky, Mediaset e Infinity.

Esistono alternative legali per pagare meno per questi servizi, come la possibilità di condividere un account DAZN o simili. Tuttavia, sempre più persone optano per il noleggio di IPTV piratati, un tipo di servizio con una tariffa molto bassa che ci consente di accedere a migliaia di canali o contenuti su richiesta. I vantaggi rispetto ad altri sistemi illegali per guardare la televisione sono i suoi requisiti, che richiedono solo una connessione Internet e un’applicazione compatibile.

Italia e Spagna concentrano le operazioni antipirateria quando si tratta di IPTV. In questo caso, è stato appena annunciato un colpo di stato contro una grande rete che ha fornito l’accesso a contenuti piratati di DAZN, Sky, Mediaset e Infinity. Anche se non hanno fornito troppi dettagli al riguardo, sembra che abbiano anche offerto l’accesso a Spotify con una tariffa molto più bassa.

L’operazione è iniziata nel 2019 e si è conclusa con numerosi arresti, raid e domini bloccati. Un numero significativo di pagine Web è stato bloccato, sebbene i nomi non siano stati divulgati.

Anche carte prepagate. In totale, 72 incursioni in 32 province italiane hanno interessato 71 persone.

Gli utenti hanno pagato circa 10 euro al mese in carte prepagate per accedere ai servizi. Si stima che la piattaforma pirata IPTV abbia circa 65 mila clienti. Ciò è stato possibile grazie a 22 persone dedicate a decifrare i segnali crittografati dalle piattaforme e distribuirli su Internet. Né sono emersi ulteriori dettagli su questi individui.

Ovviamente, anche 48 rivenditori dei servizi sono caduti, avendo ottenuto un totale di 65.000 clienti. Al momento, non è noto se la polizia italiana prenderà provvedimenti contro i clienti, cosa che è accaduta all’inizio dell’anno con 223 persone. Si stima che i responsabili dell’organizzazione guadagnassero un milione di euro all’anno solo grazie agli abbonamenti alla tv pirata.

Secondo gli ultimi dati, l’IPTV piratata continua a crescere. Nel 2019 rappresentava il 10% e un quarto dei casi di pirateria. Attualmente, tale numero deve essere aumentato considerevolmente. Inoltre, è riuscito a unire entrambi gli attori classici nella lotta contro la pirateria (produttori cinematografici e simili), con altre organizzazioni come piattaforme di streaming o campionati sportivi professionisti come calcio, basket e sport motoristici.