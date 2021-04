Ultime Notizie » Auto elettrica » SUV elettrico Hummer si muove in diagonale (VIDEO)

La casa automobilistica americana General Motors (GM) ha presentato il suo nuovo SUV elettrico Hummer marchiato GMC, che inizierà la produzione in serie di diverse versioni nel 2023. Le riserve per la versione di lancio al costo di $ 110595 sono già state esaurite.

Questo nuovo fuoristrada ha diverse peculiarità, una di queste è il suo “Crab Mode“, che offre la possibilità di guidare in diagonale a bassa velocità, grazie alla possibilità di ruotare le sue quattro ruote nella stessa direzione.

Un’altra qualità del nuovo SUV elettrico è la “Modalità di estrazione“, che consente di utilizzare il sistema di sospensioni pneumatiche per sollevare il veicolo di circa 15 centimetri ed evitare così grandi ostacoli.

Due delle sue versioni hanno tre motori, che danno loro un’autonomia che supera i 450 chilometri e 830 cavalli. Il veicolo è inoltre dotato di UltraVision2 – una telecamera da sottoscocca – con sistema Super Cruise – che consente la guida a mani libere – con funzione di cambio corsia automatico e tetto panoramico con pannelli rimovibili.

Con la versione di lancio di Hummer EV Edition 1 già prenotata nella sua interezza e prevista per la consegna all’inizio del 2023, GM ha introdotto altri tre modelli, con valori stimati di $ 99995, $ 89995 (entrambi previsti nella primavera del 2023) e $ 79995. (Stimato per la primavera 2024).

“La gamma elettrica GMC Hummer è stata concepita per essere i veicoli elettrici più capaci e avvincenti di tutti i tempi. Il nuovo SUV Hummer EV scriverà un nuovo capitolo offrendo molte opzioni per i clienti per adattarsi ai loro stili di vita”, ha affermato il vicepresidente globale di Buick e GMC, Duncan Aldred, nella presentazione fatta sabato 3 aprile durante le Final Four della NCAA, la lega di basket femminile statunitense.