Uomini e Donne, tutto quello che vedremo nella prima puntata: gli spoiler

Sono già partite le registrazioni di Uomini e Donne negli studi Elios di Roma in vista del ritorno in onda previsto su Canale 5 per lunedì 22 settembre.

Il fortunato dating show di Maria De Filippi si prepara a una nuova stagione ricca di colpi di scena, a cominciare dalle vicende dei tronisti e dei protagonisti del Trono Over.

Tra i protagonisti più seguiti c’è il tronista toscano Flavio Ubirti, che ha deciso di portare in esterna la corteggiatrice Martina Cardamone. I fan hanno già notato un particolare interessamento nei confronti dell’agenzia di moda con cui Flavio è legato, elemento che potrebbe aggiungere un nuovo livello di curiosità intorno al suo percorso televisivo.

Parallelamente, la tronista Cristiana Anania ha scelto di incontrare fuori dagli studi Jakub Bakkout, ex tentatore di Temptation Island. La giovane ha confessato iniziali dubbi sul ragazzo, giudicandolo superficialmente come un “bello che non balla”, ma ha poi ammesso di aver cambiato idea dopo il confronto diretto in esterna, lasciando aperta la possibilità di un’evoluzione nel loro rapporto.

Il Trono Over tra nuovi ingressi e tensioni

Le registrazioni di ieri hanno riservato ampio spazio anche al Trono Over. La protagonista indiscussa è stata ancora una volta Gemma Galgani, che ha subito eliminato un nuovo cavaliere, Antonio, dopo un’esterna. Successivamente, Gemma è uscita con Mario, altra new entry con cui pare aver instaurato un feeling importante, tanto che la dama ha parlato apertamente di sentimenti. Mario, però, non ha escluso di frequentare anche un’altra dama, con cui c’è stato anche un bacio, creando ulteriori dinamiche di interesse e gelosia.

Nel frattempo, si è assistito all’avvicinamento tra l’ex tronista ora cavaliere Federico Mastrostefano e la dama Francesca. Anche Gloria Nicoletti ha fatto parlare di sé, regalando un bacio a stampo a Francesco, altro nuovo cavaliere con cui è uscita. Francesco, però, è stato visto anche con Agnese De Pasquale, che ancora non ha deciso se proseguire la conoscenza. Non mancano le tensioni: Guido Ricci ha ammesso di essere ancora innamorato di Gloria ma ha chiesto il numero di Agnese, che ha però declinato la proposta.

Alessio Pili Stella, altro protagonista del Trono Over, ha trascorso un’uscita piacevole con una dama di nome Francesca, con cui c’è stato un bacio, ma entrambi stanno conoscendo altre persone, segnalando un clima di incertezza e possibile competizione. Infine, si è parlato anche di Rosanna Siino, uscita con Federico Mastrostefano, che ha raccontato di essere stato bloccato da un bacio.

Uno degli episodi più controversi riguarda la dama Cinzia Paolini e il cavaliere Sebastiano Mignosa, già noto ai telespettatori per la sua partecipazione alla scorsa edizione. Durante la registrazione, è emerso un episodio accaduto questa estate che ha acceso il dibattito in studio.

Cinzia avrebbe avviato una videochiamata a Sebastiano alle tre di notte, inizialmente negando di averlo confuso con un altro Sebastiano. Dopo essersi sentiti e visti, i due hanno dormito insieme, sviluppando un legame intimo di cui la dama non avrebbe informato la redazione, negando persino un bacio tra loro. Questo ha scatenato le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno accusato Cinzia di mancanza di sincerità, sottolineando come la redazione avesse chiesto chiarimenti e che la sua dimenticanza fosse poco credibile.

Nonostante la tensione, Cinzia ha continuato a frequentare un altro cavaliere, Rocco, con cui ha ballato in studio, mentre resta aperta la sua volontà di approfondire la conoscenza sia con Flavio sia con Sebastiano, alimentando ulteriori intrecci e possibili sviluppi nella prossima messa in onda del programma.