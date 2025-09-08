Uomini e Donne, sai che Gianni Sperti è laureato? Cosa ha studiato

Gianni Sperti è uno dei volti più noti e longevi della televisione italiana, celebre soprattutto per il suo ruolo in Uomini e Donne.

La sua presenza in studio è ormai una costante da anni, ma cosa sappiamo veramente di lui? Dalla sua formazione accademica, passando per la carriera di ballerino, fino alla sua vita privata, ecco tutto ciò che c’è da sapere su Gianni Sperti, compresi alcuni retroscena sul matrimonio con Paola Barale e le curiosità più recenti.

Nato nel 1973 a Manduria, in provincia di Taranto, Gianni Sperti ha coltivato sin da bambino una grande passione per la danza, supportato dalla madre e dalla sorella Cinzia. Il suo esordio televisivo risale al 1995, quando partecipò al programma “La sai l’ultima?”, in cui incontrò Paola Barale, che sarebbe poi diventata sua moglie. Prima di diventare un volto fisso di Uomini e Donne, Sperti è stato un ballerino professionista e ha partecipato anche a “Amici”, altra celebre trasmissione di Maria De Filippi, confermando il suo legame con il mondo dello spettacolo e della danza.

Nel 2017, dimostrando una particolare attenzione anche alla sua formazione personale, Gianni ha conseguito una laurea in Economia Aziendale presso l’Università Parthenope di Napoli, con una tesi dal titolo “Insegnamento di metodologia e determinazione quantitative di azienda”. Questo traguardo evidenzia un lato meno noto del personaggio televisivo, dimostrando un interesse concreto per il mondo accademico e professionale oltre la tv.

Vita privata: il matrimonio con Paola Barale e le scelte personali

La storia d’amore tra Gianni Sperti e Paola Barale è stata tra le più chiacchierate nel mondo dello spettacolo italiano degli anni ’90. I due si conobbero nel 1995 e si sposarono nel 1998, ma il matrimonio durò solo quattro anni, con il divorzio nel 2002. Non sono mai stati resi noti i motivi della separazione, e Sperti ha sempre mantenuto un atteggiamento riservato riguardo alla sua vita sentimentale, evitando di alimentare speculazioni.

Nel corso degli anni, sono circolate numerose voci su possibili ritocchi estetici a cui Sperti avrebbe fatto ricorso. L’opinionista ha sempre smentito, dichiarando che i cambiamenti nel suo aspetto sono semplicemente il risultato del tempo che passa, e ha sottolineato la sua volontà di proteggere la propria privacy riguardo a questi temi, così come per quanto concerne il suo orientamento sessuale. In diverse occasioni, ha infatti affermato di non amare le etichette e di considerare la vita privata come un ambito da tutelare, senza fornire mai dettagli precisi.

Recentemente, in un’intervista a “Verissimo”, Sperti ha confermato di essere attualmente single, ma ha parlato di alcune frequentazioni non impegnative e di una vita sociale attiva. Ha ammesso di non aver ancora trovato una persona in grado di “fargli perdere la testa”, mantenendo quindi una posizione di apertura ma senza legami stabili.

Da molti anni, Gianni Sperti risiede a Roma, città in cui si è trasferito soprattutto per motivi lavorativi legati alla carriera televisiva. Nonostante il legame con la capitale, non ha mai dimenticato le sue radici e torna spesso a Manduria per visitare la famiglia.

Per quanto riguarda il suo compenso come opinionista di Uomini e Donne, non sono disponibili dati ufficiali, poiché Sperti è sempre stato molto discreto anche su questo fronte. Tuttavia, considerando l’importanza e la popolarità del programma, si può ipotizzare che il suo stipendio sia di livello elevato, coerente con la sua esperienza e visibilità nel panorama televisivo italiano.

In sintesi, Gianni Sperti è molto più di un semplice volto televisivo: ex ballerino professionista, laureato in economia, opinionista di successo e uomo riservato, capace di gestire con equilibrio la propria immagine pubblica e la vita privata, mantenendo un fascino che continua ad attrarre curiosità e ammirazione su un pubblico vasto e fedele.