Uomini e Donne, Brando volta pagina dopo Raffaella. Ormai l’addio è definitivo

Dopo la fine della storia d’amore con Raffaella Scuotto, l’ex tronista di Uomini e Donne, Brando Ephrikian, sembra aver superato il momento.

L’ex protagonista del famoso dating show di Canale 5 ha recentemente chiarito sul proprio profilo Instagram la sua situazione sentimentale, smentendo categoricamente i rumors che lo vorrebbero impegnato con una nuova fiamma.

La relazione tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto aveva conquistato i cuori del pubblico di Uomini e Donne. Dopo un intenso percorso nel trono classico, il giovane trevigiano aveva scelto la corteggiatrice partenopea con cui sembrava poter costruire un futuro stabile. Tuttavia, nonostante l’impegno reciproco e i tentativi di superare la distanza geografica, la coppia ha vissuto alti e bassi, culminati con la rottura definitiva annunciata da Raffaella a giugno 2025.

Il rapporto, seppur concluso, si è chiuso nel rispetto e nella comprensione reciproca. La stessa Raffaella, infatti, si era schierata pubblicamente in difesa di Brando contro le accuse ingiustificate di tradimento lanciate dagli hater sui social, dimostrando maturità e rispetto non comuni nel mondo dei personaggi televisivi.

I rumors su una nuova frequentazione smentiti da Brando

Nelle settimane successive alla rottura, sono circolate voci insistenti che volevano Brando impegnato con una misteriosa ragazza bionda, indicata come la sua nuova fidanzata. Tale indiscrezione, rilanciata anche da influencer come Deianira Marzano, si basava su alcuni scatti fotografici in cui Brando appare in compagnia di una giovane donna. Tuttavia, dalle immagini non emergono atteggiamenti intimi o complici che potrebbero confermare l’esistenza di una relazione sentimentale.

Lo stesso Brando ha deciso di intervenire direttamente per mettere fine alle speculazioni. Attraverso le storie di Instagram, l’ex tronista ha rivolto un messaggio chiaro ai suoi follower e ai “cupido non richiesti” che gli attribuiscono a ogni costo una nuova relazione:

“Oggi un ringraziamento speciale va a tutti i cupido non richiesti, che cercano di attribuirmi relazioni e nuove presunte fidanzate, che non cerco o non voglio. E lo fanno con foto tagliate male o risalenti a mesi e mesi fa.”

Con queste parole, Brando invita a una lettura più critica delle notizie che circolano sui social, sottolineando come spesso tali informazioni siano parziali o manipolate a scopo denigratorio.

La vicenda di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto è emblemativa della complessità delle relazioni nate nei programmi televisivi di dating. Se da un lato il percorso televisivo offre visibilità e opportunità, dall’altro le dinamiche personali si intrecciano con aspettative e pressioni spesso difficili da gestire.

Nonostante la fine della storia, Brando dimostra di mantenere un atteggiamento sereno e distaccato rispetto ai gossip, preferendo concentrarsi su sé stesso piuttosto che inseguire nuove frequentazioni sotto i riflettori. La sua scelta di chiarire pubblicamente la situazione testimonia una volontà di tenere sotto controllo la narrazione attorno alla sua figura, evitando che indiscrezioni infondate possano compromettere la sua immagine.

Intanto, il pubblico di Uomini e Donne continua a seguire con interesse tanto le vicende sentimentali dei protagonisti attuali quanto gli sviluppi degli ex volti, dimostrando come il programma rappresenti un osservatorio privilegiato sulle dinamiche amorose contemporanee. Brando Ephrikian rimane un personaggio amato e seguito, la cui storia con Raffaella Scuotto ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan.