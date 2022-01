Ultime Notizie » Alieni » UFO: L’Artico nasconde Tecnologia Aliena?

Mentre gli scienziati occidentali si concentrano sulla ricerca della vita al di fuori dei confini del nostro pianeta, gli scienziati russi affermano che la tecnologia aliena esiste sotto le calotte glaciali artiche.

Per decenni, le informazioni che ci hai fornito sono che se la tecnologia aliena esistesse, sarebbe fuori dalla nostra portata. Possibilmente al di fuori del Sistema Solare. Tuttavia, scienziati russi, con l’aiuto della Cina, hanno scoperto nell’Artico possibili UFO sepolti nel ghiaccio.

Gli oggetti nascosti nell’Artico attirano l’attenzione di diversi paesi

L’interesse della Russia per gli UFO e gli eventi paranormali, sin dai tempi dell’Unione Sovietica, è ampiamente noto. Tuttavia, non si sapeva nulla in particolare dei progressi che avevano compiuto in materia. La nazione euroasiatica ha sempre mantenuto una grande segretezza per quanto riguarda le sue indagini. Soprattutto quando si tratta di tecnologia, sia scientifica che militare.

Allo stesso modo, anche gli Stati Uniti sono stati coinvolti nella questione, allo stesso modo della Cina. Ma secondo i teorici, è stata la Russia a iniziare davvero la ricerca dopo aver sperimentato situazioni militari ai poli artici mentre conduceva operazioni segrete ed esplorazioni nell’area. Si ritiene che gli scienziati russi abbiano scoperto una serie di segnali che potrebbero essere la risposta a tutte le domande che gli esperti si pongono da decenni.

Un altro segreto d’élite?

Durante la spedizione, il corpo militare fu testimone di una serie di eventi strani e sorprendenti. Hanno individuato strani oggetti che navigavano a una velocità impossibile sotto il ghiaccio. Come se si trattasse di sottomarini, ma con una tecnologia nettamente più avanzata. Il capitano ha assicurato che ciò che più lo ha sorpreso è che nemmeno i sottomarini più avanzati dell’epoca possono raggiungere questa propulsione.

Pertanto, presumeva che gli oggetti visti non potessero appartenere a questo mondo. Erano stati costruiti con tecnologia non umana. Gli uomini a lui affidati sostenevano anche che quelle cose erano semplicemente impossibili per loro essere umani.

Attualmente, praticamente nessuno conosce la vera origine di questi oggetti. Né sono state fatte più spedizioni alle calotte polari per indagare ulteriormente. In effetti, molti ufologi affermano che è improbabile che continuino sul sito se hanno già “raggiunto” il loro obiettivo. Tuttavia, è ancora sorprendente che il governo russo non abbia rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito.