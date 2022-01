Ultime Notizie » Carabao Cup » Chelsea-Tottenham Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Chelsea-Tottenham Streaming Gratis. Formazioni pronte per mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 20:45 italiane per la semifinale di andata della Carabao Cup o League Cup inglese. Per la prima volta il tecnico salentino Antonio Conte affronta i Blues da ex perun Derby di Londra tutto speciale.

Un gran ritorno quello di Conte al Stamford Bridge. E pensate che dopo la sfida di mercoledì sera, una settimana dopo ci sarà il match di ritorno e il 23 gennaio le due squadre si affronteranno in campionato. Chi vince in semifinale se la vedrà con una tra Arsenal e Liverpool nella finale che si disputerà a Wembley il prossimo 27 febbraio. Di seguito le informazioni per vedere Chelsea-Tottenham streaming gratis e video tv.

Conte torna a giocare al Stamford Bridge

“Per me sarà una grande emozione tornare a Stamford Bridge, la prima volta da quando ho lasciato il Chelsea. Insieme abbiamo fatto un lavoro importante e buono e devo anche dire grazie al club che mi ha dato la possibilità di fare la mia prima esperienza in Inghilterra. Ora però sono l’allenatore del Tottenham e voglio dare il 100% a questo club per migliorare la squadra. Per vincere bisogna prima costruire e in questo momento il Chelsea è più pronto per vincere, come ha dimostrato conquistando la Champions. Noi abbiamo ampi margini di miglioramento per diventare una squadra che ha tante aspettative di vittoria”.

Conte ha parlato in conferenza stampa di Lukaku

“È un giocatore di un’altra squadra. Sarebbe irrispettoso parlare di lui e anche del Chelsea. È più bello giocare contro una squadra che ha tutti i giocatori e anche per chi guarda è meglio che i campioni siano in campo”.

⚽ Dove vedere Chelsea-Tottenham Diretta TV

Chelsea-Tottenham diretta tv con il servizio offerto dai canali di DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l’app su moderna Smart TV oppure su console di come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile anche collegarsi a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

⚽ Chelsea-Tottenham Streaming Gratis

Chelsea-Tottenham streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi Smart TV. Basterà quindi collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone e tablet. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Chelsea-Tottenham Streaming Live: ultime notizie formazioni

Per raggiungere la semifinale di Coppa di Lega, il Chelsea ha battuto 2-0 il Brentford (autogol di Jansson e rigore di Jorginho) e il Tottenham ha avuto la meglio sul West Ham (2-1 grazie a Bergwijn e Lucas, in mezzo il pareggio momentaneo di Bowen). In stagione le due squadre si sono già affrontate nel match d’andata di Premier League: netto 3-0 in trasferta per il Chelsea con i gol di Thiago Silva, Kanté e Rudiger. Tra Tottenham e Chelsea si è giocata una (doppia) semifinale di Coppa di Lega anche nel gennaio 2019: a vincere furono i Blues ai calci di rigore.

⚽ Le probabili formazioni di Chelsea-Tottenham

Chelsea (3-4-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Sarr; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz. Allenatore Thomas Tuchel.

Tottenham (3-4-3): Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Son, Kane, Gil. Allenatore Antonio Conte.

Alternative per vedere Chelsea-Tottenham in diretta streaming gratis

Alternative per vedere Chelsea-Tottenham non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come ad esempio Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV, sono irregolari con la legge italiana.