Ultime Notizie » Diretta Italia Svizzera » Svizzera-Italia Streaming Gratis, dove Diretta TV Europei Under 21

Italia-Svizzera Streaming Calcio Gratis. Alle 18:00 di oggi si gioca Italia-Svizzera in diretta tv e live streaming con i servizi digitali della Rai. Dopo lo scandalo con la Francia, la squadra italiana Under 21 si prepara per il secondo match del Gruppo D contro la Svizzera. La vittoria è necessaria per continuare a sperare nella qualificazione ai quarti degli Europei di categoria, mentre in caso di sconfitta l’eliminazione sarebbe matematica. In caso di pareggio, la situazione diventerebbe complicata per i ragazzi di Nicolato.

Nonostante la prova disastrosa dell’arbitro contro la Francia, Nicolato ha ricevuto buone risposte dai suoi giocatori e contro la Svizzera cambierà pochissimo. In difesa, Lovato sostituirà Pirola e come esterno sinistro Parisi verrà preferito a Udogie. In attacco, Gnonto giocherà al fianco di Pellegri, mentre Cambiaghi sarà in panchina. Italia-Svizzera streaming gratis e diretta tv con el immagini che arrivano dallo stado di Cluj-Napoca, in Romania.

Diretta Italia-Svizzera Streaming: le statistiche

Il futuro della Nazionale italiana Under 21 nella fase a gironi dell’Europeo dipende dai risultati delle partite con la Svizzera, la Francia e la Norvegia. Se la Svizzera dovesse vincere, la Nazionale resterebbe a zero punti e sarebbe eliminata; se avesse un pareggio, dipenderebbe dal risultato della partita tra Francia e Norvegia. In caso di vittoria dell’Italia, sarebbero in vantaggio per la qualificazione, ma ancora dipenderebbero dalla partita tra Francia e Norvegia. La situazione è quindi ancora incerta e tutto si deciderà nelle prossime partite.

Italia-Svizzera Streaming: formazioni e arbitro



ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Cambiaso, Tonali, Rovella, Ricci, Parisi; Colombo, Gnonto. CT Nicolato. A disposizione: Caprile, Turati, Lovato, Esposito, Pellegri, Bellanova, Udogie, Cittadini, Bove, Cancellieri, Miretti, Cambiaghi.

SVIZZERA U21 (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jasai, Ndoye; Amdouni, Rieder. CT Rahmen. A disposizione: Ammeter, Keller, Vouilloz, Stojilkovic, Von Moos, Amenda, Di Giusto, Bares, Muller, Kronig, Krasniqi, Males.

Arbitro: Al-Hakim (Svezia). Guardalinee: Klyver-Wilde. 4° Uomo: Chivulete. Non presente il VAR.

Europei 2021: dove vedere Italia-Svizzera streaming gratis e diretta tv

Italia-Svizzera in diretta tv a partire dalle ore 18:00 di oggi domenica 25 giugno 2023 in chiaro su Rai Due. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Italia-Svizzera Live in tempo reale sul sito di TuttoSport.