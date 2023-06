Ultime Notizie » Business Online » Vendere su TikTok: espansione del Commercio Elettronico con Trendy Beat

In una sfida diretta ai giganti del commercio elettronico come Amazon e Shein, TikTok presenta “Trendy Beat“, uno spazio all’interno dell’applicazione in cui i prodotti sono venduti e spediti direttamente da una sussidiaria di ByteDance, la società madre di TikTok. A differenza della sua iniziativa precedente, TikTok Shop, dove i marchi vendono direttamente i loro prodotti sulla piattaforma, ora TikTok punta a vendere i propri prodotti.

Il Progetto S

Conosciuto internamente come “Progetto S”, il piano di ByteDance è quello di vendere i propri prodotti nell’applicazione video, sfruttando la popolarità di certi prodotti che appaiono nei video virali. Utilizzano una rete di fornitori per produrre questi articoli.

Impatto sulle abitudini di acquisto

TikTok ha già dimostrato di avere un impatto significativo sulle abitudini di acquisto degli utenti. Il termine “TikTok mi ha fatto comprarlo” è diventato popolare per descrivere la capacità dell’applicazione di spingere le vendite online.

Il futuro di Trendy Beat

Con questo nuovo spazio di acquisto nell’applicazione, si prevede che queste vendite aumentino ulteriormente, offrendo agli utenti un accesso facile e diretto all’esperienza di scoperta e acquisto.

Anche se la nuova funzione di Trendy Beat non è attualmente in fase di prova negli Stati Uniti, TikTok ha richiesto un marchio registrato negli Stati Uniti per Trendy Beat, indicando che potrebbe espandersi in quel mercato in futuro.

Questo approccio innovativo da parte di TikTok potrebbe cambiare le regole del gioco nel commercio elettronico. Mentre le applicazioni concorrenti riducono i loro sforzi in questo spazio, TikTok continua a crescere ed esplorare nuovi modi per influenzare le abitudini di acquisto degli utenti. Anche se è ancora troppo presto per determinare il successo di questa iniziativa, l’ambizione di TikTok è chiara ed è un chiaro esempio di come i social media possano diversificare il loro modello di business.