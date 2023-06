Ultime Notizie » Diretta Italia Norvegia » Italia-Norvegia Streaming Gratis, dove Diretta TV Europei Under 21

Italia-Norvegia Streaming Calcio Gratis. Alle 20:45 di oggi si gioca Italia-Norvegia in diretta tv e live streaming con i servizi digitali della Rai.

È il momento decisivo per l’Italia U21. I giovani Azzurri di Nicolato, dopo la sconfitta iniziale contro la Francia e la difficile vittoria contro la Svizzera, vogliono ottenere una vittoria contro la Norvegia per garantirsi l’accesso ai quarti di finale degli Europei. Attualmente la classifica vede la Francia al primo posto con 6 punti, seguita da Italia e Svizzera a 3 punti e la Norvegia a 0 punti.

Anche se una vittoria non garantirebbe automaticamente il passaggio del turno per gli Azzurrini, poiché devono anche sperare che la Svizzera non vinca con un vantaggio di un gol (con un risultato diverso da 1-0 o 2-1) contro la Francia.

Italia-Norvegia streaming gratis e diretta tv con le immagini che arrivano dallo stado Cluj Arena di Cluj, in Romania. Scopri dove di seguito.

Diretta Italia-Norvegia Streaming: le statistiche

Il futuro della Nazionale italiana Under 21 nella fase a gironi dell’Europeo dipende dai risultati delle partite con la Svizzera, la Francia e la Norvegia. Se la Svizzera dovesse vincere, la Nazionale resterebbe a zero punti e sarebbe eliminata; se avesse un pareggio, dipenderebbe dal risultato della partita tra Francia e Norvegia. In caso di vittoria dell’Italia, sarebbero in vantaggio per la qualificazione, ma ancora dipenderebbero dalla partita tra Francia e Norvegia. La situazione è quindi ancora incerta e tutto si deciderà nelle prossime partite.

Italia-Norvegia Streaming: probabili formazioni e arbitro



Nella conferenza stampa pre-partita, Nicolato si è mostrato ottimista ma senza sottovalutare l’avversario: “Prevediamo una partita di alto livello”. Se l’Italia si qualificasse per i quarti di finale, affronterebbe Spagna o Ucraina a seconda della posizione in classifica.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Ricci, Parisi; Pellegri, Gnonto. CT: Nicolato.

A disposizione in panchina: Lovato, Esposito, Colombo, Cambiaso, Udogie, Cittadini, Bove, Cancellieri, Caprile, Miretti, Turati, Cambiaghi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Scalvini, Lovato, Gnonto, Pellegri.

NORVEGIA (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Moller Wolfe; Hove, Kitolano, Zafeiris; Jatta, Botheim, Ceide. CT: Smerud.

A disposizione in panchina: Christiansen, Mannsvrek, Bobb, Hjelde, Sahraoui, Rosler, Evjen, Nusa, Solbakken, Kamanzi, Christensen, Sandberg. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Hjelde, Jatta, Hove.

Arbitro: Erik Lambrechts (Belgio).

Dove vedere Italia-Norvegia streaming gratis e diretta tv degli Europei 2023 Under 21



Italia-Norvegia in diretta tv a partire dalle ore 20:45 di oggi mercoledì 28 giugno 2023 in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Italia-Norvegia Live in tempo reale sul sito di TuttoSport.