Ultime Notizie » Gossip Vip » Madonna finisce la sua relazione con il suo ballerino

Madonna è di nuovo single! La cantante (63 anni) ha concluso la sua relazione di tre anni con il suo fidanzato, il ballerino Ahlamalik Williams, 28 anni, ha confermato il quotidiano inglese ‘The Sun’. Una fonte della pubblicazione ha affermato che la coppia si è separata amichevolmente e che non stavano più insieme in questo modo.

“Madonna si è gettata in una vita sociale frenetica e ha visto i suoi amici e la sua famiglia dopo la rottura”, ha detto una persona a lei vicina.

“Ha un programma fitto di impegni, lavorare al suo prossimo film biografico, nuova musica e prendersi cura della sua famiglia”.

Secondo il quotidiano, Williams ha già lasciato la casa della pop star perché vivevano insieme. “Sono ancora in buoni rapporti e non ci sono rancori, ma sono in luoghi diversi con le loro vite”, ha aggiunto la fonte. “Con loro due che lavoravano su altre cose, era difficile mantenere viva la storia d’amore”, giustifica.

Madonna ha lasciato intendere di essere single martedì 26 aprile attraverso le sue storie su Instagram, quando ha pubblicato una frase criptica: “Il karma ha detto: quando qualcuno nella tua vita non è giusto per te… Dio ti userà continuamente per ferirti finché non sarai abbastanza forte da lasciarli andare”, si legge nella citazione.