Juventus-Dinamo Kiev: arbitra Stephanie Frappart, una donna.

Storica decisione in Champions League e protagonista indiretta sarà la Juventus di Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo! Per la prima volta una partita della massima competizione europea per club sarà arbitrata da una donna.

Infatti, per la sfida Juventus-Dinamo Kiev in streaming live e diretta tv di mercoledì sera all’Allianz Stadium di Torino, l’UEFA ha designato un. La donna arbitro è francese ed ha 37 anni. Ha già diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League.