Ultime Notizie » Downdetector » Twitter Down, non funziona in tutto il mondo

TWITTER DOWN – Succede raramente però succede: anche Twitter in questo momento sta registrando dei problemi di funzionamento in tutto il mondo. Come evidenziato sul sito Downdetector, Twitter non funziona e puntualmente gli internauti ne comunicano il mal funzionamento.

In totale, il portale ha ricevuto più di 61200 reclami per malfunzionamenti nell’ultima ora. Nel 50% dei casi gli utenti hanno segnalato problemi con il sito web, mentre il 35% ha segnalato bug con l’applicazione iPhone e iPad.

Un altro 13% ha riscontrato la stessa situazione con l’app per dispositivi Android.

Gli internauti, nell’evidenziare il mal funzionamento del social network, non si sono sprecati nel fare commenti simpatici e divertenti. Vediamo insieme alcune frasi divertenti pubblicate: