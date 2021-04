Ultime Notizie » eruzione vulcanica » Flussi di Lava dal Vulcano Pacaya in Guatemala, allerta sui vulcani Fuego e Santiaguito

I flussi di lava dal vulcano Pacaya in Guatemala colpiscono sette comunità e bruciano piantagioni di caffè e avocado. Oltre al disastro naturale vulcanico, si aggiungono altre situazioni come gli incendi boschivi e l’inizio delle stagioni delle piogge.

L’elevata attività che mantiene il vulcano Pacaya, in Guatemala, ha fatto sì che almeno sette comunità vicine siano direttamente interessate dalle diverse ramificazioni delle colate laviche che raggiungono i 4 chilometri.

Secondo il più recente rapporto dell’Istituto Nazionale di Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Idrologia (Insivumeh) del Guatemala, pubblicato su Twitter, il Pacaya rimane ad alta attività, principalmente causata dall’effusione di lava attraverso fessure che formano un flusso di lava di 3700 metri di lunghezza totale.

La lava, dice il rapporto, ha bruciato caffè, avocado e altre piantagioni di vegetazione. In questo momento si sta muovendo in varie direzioni verso le comunità di La Breña, La Finca, Campo Alegre, Finca El Gringo, El Patrocinio, El Rodeo e Buena Vista.

Le città più minacciate sono El Patrocinio, El Rodeo e Buena Vista. Nel caso del villaggio di El Patrocinio, la colata lavica è a 390 metri di distanza dalle prime case e avanza; Mentre l’altro fronte attivo si trova a 385 metri dal villaggio di El Rodeo, il flusso ostruisce la strada tra quella comunità e il villaggio di Buena Vista.

Non è escluso che nei prossimi giorni appariranno nuove colate laviche e colonne eruttive più grandi, poiché il livello di attività vulcanica è elevato e permane con vibrazioni interne associate alla risalita del magma e del flusso lavico. Inoltre, la cenere vulcanica colpisce anche altre popolazioni.

Altri due vulcani con attività preoccupante

L’Insivumeh mette in guardia anche sull’attività vulcanica nel vulcano Fuego e nel vulcano Santiaguito. Per quanto riguarda il primo, indica che registra esplosioni “deboli, moderate e alcune forti”; mentre il Santiaguito presenta “esplosioni deboli e moderate”. Entrambi gettano cenere grigia che si diffonde in altre località, tra cui El Porvenir, Alotenango, San Marcos, Loma Linda e Palajunoj.

Oltre al disastro naturale causato dall’attività vulcanica, ci sono altre situazioni come gli incendi boschivi nei villaggi di Los Tujes, San Andrés Sajcabaja e Quiché; così come l’ingresso delle stagioni delle piogge e dei lahar, che iniziano a provocare valanghe in vari anfratti e allagamenti fluviali.

L’Insivumeh avverte che le recenti piogge potrebbero causare un flusso di sedimenti e acqua sulle pendici dei vulcani (lahar) verso il pomeriggio e la sera, motivo per cui ha decretato i tre vulcani come zone pericolose per l’attività turistica. Inoltre, si raccomanda di non salire o accamparsi sugli altipiani di queste montagne, a causa della caduta della balistica vulcanica (pietre espulse dai crateri).

Allo stesso modo, avverte alle autorità aeronautiche di prendere le precauzioni del caso e suggerisce che le autorità locali mantengano i compiti corrispondenti per proteggere la vita dei residenti nelle vicinanze dei vulcani, specialmente nei villaggi adiacenti a Pacaya.