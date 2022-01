Ultime Notizie » Trucchi WhatsApp » WhatsApp: trucco per attivare il menu nascosto dell’applicazione

Sapevi di questo semplice trucco che pochissimi hanno provato? Whatsapp è una delle app che gode di un successo invidiabile in tutto il mondo. Attraverso di esso puoi inviare tutti i tipi di messaggi con il numero registrato dei tuoi amici sul cellulare.

Tuttavia, nonostante sia stato utilizzato da milioni di persone, pochi sanno che è possibile attivare il menu nascosto dell’applicazione Quick Messaging. Come fare? Per questo non è necessario scaricare un’applicazione di terze parti: basta seguire pochi passi che andremo a spiegare di seguito.

Come attivare il menu nascosto di WhatsApp

Su Android:

– Premi sull’icona WhatsApp per due secondi.

– Lì vedrai funzioni come la fotocamera.

– Avrai anche le persone con cui hai chattato di recente.

– Hai anche la possibilità di eliminare l’app.

– Un altro dettaglio è aggiungere un widget WhatsApp.

– Puoi anche ottenere informazioni dall’app.

Su iPhone:

– Quando fai clic sull’icona Whatsapp, verrà visualizzato un menu.

– Lì vedrai l’opzione per rimuovere l’app, condividere l’app e modificare la schermata Home.

– Hai anche la possibilità di accedere al tuo codice QR.

– Questo include anche la fotocamera, la nuova chat e la ricerca.

Hai qualche problema con WhatsApp?

Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di inconveniente, potrai inviare una email a smb_web@support.whatsapp.com oppure android_web@support.whatsapp.com. Puoi anche fare la stessa richiesta dal tuo iPhone attraverso il servizio esclusivo per iOS.

Se hai bisogno di effettuare una domanda in generale, puoi compilare uno dei moduli nelle opzioni usando questo link. Lì devi semplicemente posizionare il tuo numero di telefono, oltre al codice della tua regione, quindi scrivere il tuo messaggio dopo averti identificato.