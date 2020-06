Scienziati indiani e americani hanno pubblicato un rapporto sulla rivista eLife indicando che SARS-CoV-2 contiene un inserto identico a una parte di una proteina umana.

In particolare, i ricercatori hanno esaminato il frammento S1/S2, unico per covid-19, che non esiste nei precedenti ceppi di coronavirus ed è responsabile della penetrazione del patogeno nella cellula.

In quel frammento, i ricercatori hanno identificato il peptide RRARSVAS, che è “assente in oltre 13.000 diverse proteine ​​Spike del coronavirus da covid-19 nel database VIPR”.

Gli scienziati affermano: “Sorprendentemente, l’esame di oltre 10 milioni di peptidi […] da 20350 proteine ​​umane […] mostra che il peptide di interesse (RRARSVAS) è presente esclusivamente nella proteina umana ENaC-a“, che regola il bilancio elettrolitico, “giocando un ruolo chiave nel controllo del riassorbimento di acqua all’interfaccia aria-liquido”.

Significato della scoperta.

“Ciò suggerisce che SARS-CoV-2 potrebbe essersi evoluto in modo specifico per imitare un substrato di proteasi umano”.

Secondo gli esperti la presenza nella SARS-CoV-2 di quella proteina unica è il risultato di un normale processo di evoluzione del virus. Altrimenti, aggiungono, dovremmo dichiarare artificiale qualsiasi mutazione del virus che ha un effetto selettivo positivo e aumenta la sua plasticità ambientale.

Scenari possibili.

Ritengono inoltre che la probabilità di una mutazione accidentale, sebbene esista, è trascurabile. La seconda opzione è che un ospite intermedio del coronavirus ha un inserto identico a quello umano, al quale si è adattato nel processo di selezione e mutazione naturale. Ma finora, quel corriere non è stato trovato. La terza opzione è che il virus esisteva a lungo in una popolazione umana o che è stato coltivato in condizioni di laboratorio, in cellule umane. E il quarto, che è stato inserito artificialmente.