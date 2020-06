Quando gioca la Juventus: Calendario Partite Orario e dove vederla Streaming e in TV.

La Serie A tornerà in campo a partire dal 20 giugno: ha comunicato in queste ultime ore date e orari fino alla quartultima giornata. La Juventus di Maurizio Sarri comincerà in trasferta a Bologna il 22 giugno nell’inedito orario delle 21:45. Il Derby della Mole contro il Torino, secondo il nuovo calendario, è in programma il 4 luglio alle 17:15. Il big match scudetto contro la Lazio si giocherà invece il 20 luglio alle 21:45. Prima ricominciare la Serie A, la Juventus dovrà giocare contro il Milan nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia il 13 giugno, ed eventualmente mercoledì 17 giugno nella finale in gara secca.

Il calendario della Juventus da qui alla fine del campionato

Semifinale di ritorno di Coppa Italia (13 giugno): Juventus-Milan, Diretta RAI in chiaro, Streaming in chiaro su RaiPlay.

Eventuale finale di Coppa Italia (17 giugno): (vincente di Juventus-Milan) – (vincente di Napoli-Inter), Diretta RAI in chiaro, Streaming in chiaro su RaiPlay.

27a Giornata (22 giugno, ore 21:45): Bologna-Juventus, Diretta TV su Sky, Streaming con SkyGo.

28a Giornata (26 giugno, ore 21:45): Juventus-Lecce, Diretta TV su Sky, Streaming con SkyGo.

29a Giornata (30 giugno, ore 21:45): Genoa-Juventus, Diretta TV su Sky, Streaming con SkyGo.

30a Giornata (4 luglio, ore 17:15): Juventus-Torino, Diretta TV su Sky, Streaming con SkyGo.

31a Giornata (7 luglio, ore 21:45): Milan-Juventus, Diretta TV su DAZN, Streaming con DAZN.

32a Giornata (11 luglio, ore 21:45): Juventus-Atalanta, Diretta TV su DAZN, Streaming con DAZN.

33a Giornata (15 luglio, ore 21:45): Sassuolo-Juventus, Diretta TV su Sky, Streaming con SkyGo.

34a Giornata (20 luglio, ore 21:45): Juventus-Lazio, Diretta TV su Sky, Streaming con SkyGo.

35a Giornata (23 luglio, ore 19:30): Udinese-Juventus, Diretta TV su Sky, Streaming con SkyGo.

36a Giornata (25-26 luglio, orari e date da definire): Juventus-Sampdoria, Diretta TV su Sky, Streaming con SkyGo.

37a Giornata (28-29 luglio, orari e date da definire): Cagliari-Juventus, Diretta TV su Sky, Streaming con SkyGo.

38a Giornata (1-2 agosto, orari e date da definire): Juventus-Roma, Diretta TV su Sky, Streaming con SkyGo.