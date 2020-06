Namasté! Il 14 giugno, ci sarà un altro raro evento astrologico quando si verificherà l’allineamento planetario “Eris Pluto Square” per la seconda volta quest’anno. Questa volta la coppia Eris-Plutone avrà un grande impatto sul processo di liberazione planetaria per il resto dell’anno 2020.

In termini di astrologia, Plutone è visto come un guardiano e scorta per livelli più profondi di auto-potenziamento. Sottolinea l’importanza di guardare all’interno dell’essere, piuttosto che all’esterno di se stessi, e di trovare il nostro nucleo centrale di forza creativa. Sottolinea inoltre l’uso di quella forza in modi che potenziano gli altri e ci risvegliano a nuove visioni del potenziale umano, della consapevolezza cosciente e dell’esperienza che attende di essere realizzata.

Eris è l’archetipo di una donna guerriera che non teme o esita a intervenire ed esporre una verità nascosta più grande. Tende a perforare o spezzare la nostra attuale bolla di percezione attraverso la quale vediamo e sperimentiamo il mondo per vedere oltre i limiti finiti della nostra attuale percezione, oltre i limiti che poniamo a noi stessi. In altre parole, ci aiuta a disimparare ciò che abbiamo imparato in modo errato in passato.

Per utilizzare l’energia di questo allineamento planetario Eris-Plutone a beneficio dell’umanità e dell’intero pianeta, faremo una meditazione di pace per il mondo nel momento esatto di questo aspetto astrologico domenica 14 giugno alle 15:10 UTC, cioè quando in Italia saranno le 17:10.

Qui potete trovare tutte le informazioni.