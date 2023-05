Ultime Notizie » Diretta Europa League » Juventus in finale di Europa League, in questo caso

Nella partita di andata delle semifinali di Europa League, la Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Siviglia. Ora, nella partita di ritorno in Spagna, si deciderà chi passerà alla finale. Se Juventus e Siviglia avranno lo stesso numero di reti segnate tra andata e ritorno, la qualificata verrà decisa ai calci di rigore. La Juventus deve vincere o pareggiare con almeno due gol segnati per passare il turno.

Cosa serve alla Juventus per andare in Finale

La Juventus deve vincere o pareggiare e poi vincere ai rigori per arrivare in finale, mentre sarà eliminata se perde o pareggia e poi perde ai rigori. In altre parole, la squadra bianconera ha bisogno di una vittoria a tutti i costi per raggiungere la finale, mentre se pareggia nei tempi regolamentari e supplementari dovrà vincere ai rigori per continuare il suo cammino. Al contrario, se la Juve perde o pareggia e poi perde agli shootout, sarà eliminata in semifinale.

I gol in trasferta valgono il doppio?

A partire dalla stagione 2021/2022, i goal in trasferta non valgono più doppio in Europa League. In caso di parità di reti tra le due partite, la squadra che ha ottenuto il maggior numero di goal nella partita esterna non passerà automaticamente il turno, ma la gara si deciderà ai supplementari.

Cosa succede se finisce con lo stesso numero di gol?

In tal caso si procede ai tempi supplementari. Se le due squadre hanno segnato lo stesso numero di goal in entrambi gli incontri, escludendo il valore doppio della rete in trasferta, la qualificata in finale di Europa League viene decisa dai tempi supplementari (due tempi aggiuntivi di 15 minuti ciascuno) e, se necessario, dai rigori per determinare

Chi affronterà la Juventus se raggiungerà la finale?

il vincitore. Ci saranno tempi supplementari e/o rigori in caso di pareggio tra Siviglia e Juventus.

La squadra che avrà ragione su Roma o Bayer Leverkusen. Potrebbe essere possibile una finale tutta italiana, che porterebbe il trofeo in Italia a distanza di oltre vent’anni dall’ultimo trionfo ottenuto dal Parma. Nell’incontro di andata disputato all’Olimpico, la Roma ha vinto per 1-0.

Juventus o Siviglia contro Roma o Bayer Leverkusen, quando si gioca la finale?

La finale di Europa League 2023 si terrà presso la Puskas Arena di Budapest, Ungheria, mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 21:00. La squadra che gioca le partite casalinghe presso la Puskas Arena, il Ferencvaros, è stata eliminata nel corso del torneo.

Quante volte la Juventus ha vinto l’Europa League?

La Juventus ha vinto il trofeo tre volte, quando ancora era chiamato Coppa UEFA. Solo il Siviglia lo ha vinto più volte, per ben sei. Anche Inter, Liverpool e Atletico Madrid hanno vinto il trofeo in tre occasioni diverse, come i bianconeri. La Juventus ha vinto l’Europa League nel 1977, nel 1990 e nel 1993, ma ha anche perso la finale del 1995.