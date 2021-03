Ultime Notizie » animali domestici » Xiaomi Gadget: la tosatrice multifunzionale per animali domestici

Xioami non ha mai bisogno di prodotti e gadget nuovi e innovativi da presentare alla comunità mondiale (inizialmente nel continente asiatico). Lo ottiene principalmente attraverso Youpin, la sua piattaforma di crowdfunding che gli consente di mostrare le nuove creazioni, come la recente tosatrice multifunzionale per animali domestici, che fa parte del marchio Maother.

La tosatrice multifunzionale promette di essere una delle migliori opzioni per prendersi cura correttamente del taglio, del pelo, dell’acconciatura e controllare lo sporco sulle zampe degli animali domestici. Oltre a questo bisogna aggiungere il fatto che la stessa macchina dispone di una lunga bocchetta di aspirazione, che permette di lasciare il posto senza alcuna traccia di capelli, immagazzinando il tutto nel serbatoio interno da 1 litro tramite il sistema di aspirazione da 300W.

Per quanto riguarda le misure, il peso e gli accessori, segnaliamo che le sue dimensioni sono 290x132x210mm, il che dimostra che si tratta di un prodotto abbastanza compatto e dalle dimensioni ridotte.

Inoltre, il suo peso non supera i 2 kg, ottenendo così un perfetto equilibrio tra le due parti. Infine e per quanto riguarda la sezione accessori, possiamo vedere nelle immagini il rasoio stesso, una spazzola di setole, una simile con punte e l’ugello di aspirazione.

In generale, presenta un design ben presentato, con un tocco futuristico pur mantenendo ideali minimalisti, che raggiunge una buona armonia visiva. Senza dubbio è un prodotto che ogni proprietario di animali amerà per mantenere il peloso in casa con la massima cura.

Come è stato detto su Youpin, questa macchina viene venduta solo su Youpin, anche se è molto probabile che nei prossimi mesi vedremo già il prodotto da 399 yuan (circa 51 euro) su AliExpress, una delle migliori opzioni per ottenere merce dal gigante asiatico.